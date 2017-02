Despachetare Allview Impera S (video prezentare generala)

Despachetare Allview Impera S

Saptamana aceasta am primit in teste, de la producatorul brasovean Allview, modelul de smartphone Impera S, un smartphone accesibil, cu display de 5 inch, ce ruleaza sistemul de operare Windows Phone 8.1. Smartphone-ul a fost lansat in luna Iunie 2014, alaturi de smartphone-ul Impera I cu Windows Phone si tableta Impera i8 cu Windows 8.1, fiind primele modele cu Windows din portofoliul Allview.

Astazi va punem la dispozitie clipul de despachetare Allview Impera S, urmand ca in urmatoarele zile sa publicam un review detaliat, cu avantajele si dezavantajele smartphone-ului, insotite de concluzia noastra.

Telefonul Impera S este disponibil in magazinele de retail la pretul de 749 lei.