Cel mai cool clip realizat cu ajutorul produselor Apple!!!

In trecut am avut ocazia sa vedem tot felul de videoclipuri realizate cu ajutorul gadgeturilor pe care le utilizam in fiecare zi, insa cel pe care am sa vi-l prezint astazi, este extrem de interesant si de bine facut, si poate cel mai important, este filmat dintr-o bucata, ceea ce inseamna ca nu a necesitat editare video.

O trupa ucraineana pe numele lor Brunettes Shoot Blondes au lansat de curand un nou single denumit “Knock Knock,” al carui videoclip, senzational as putea spune, a fost realizat cu ajutorul a 14 gadgeturi Apple (iPhone, iPad, iPod, MacBook, etc).

Cred ca este unul din cele mai reusite si mai originale videoclipuri realizate cu ajutorul unor gadgeturi, dar ajunge cu laudele. Va la sa va delectati ochii cu acest clip!!!

