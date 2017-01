Despachetare Lumia 630 Dual SIM (video prezentare)

Despachetare Lumia 630 Dual SIM

Saptamana aceasta ne-a fost oferit la teste un Nokia Lumia 630 (varianta dual SIM), sau unul din primele smartphone-uri Lumia lansate de Microsoft cu Windows Phone 8.1, deoarece a mai fost anuntat si Lumia 635, care, practic, este versiunea 4G LTE a lui 630.

Astazi, va oferim clipul de despachetare Lumia 630 Dual SIM, iar in zilele urmatoare vom publica si un review complet al acestui smartphone. Nokia Lumia 630 Dual SIM are un ecran LCD de 4.5 inci, procesor Snapdragon 400 de 1.3GHz, 512MB de RAM, camera foto de 5MP, o baterie de 1830 mAh si posibilitatea de a alege una din cele 5 culori disponibile: alb, galben, portocaliu, negru sau verde. Noi, dupa cum se vede in acest clip, am primit la teste de la Nokia Romania, carora le multumim inca odata pe aceasta cale, modelul portocaliu.

Nokia Lumia 630 este disponibil in magazinele de retail de la noi la pretul de 699 lei, insa in urmatoarele trei zile, il gasiti redus la 499 lei in oferta eMAG.