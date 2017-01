Despachetare GSmart Mika M2 (Video prezentare)

Despachetare GSmart Mika M2

Saptamana aceasta am primit in teste, de la producatorul taiwanez, GIGABYTE, modelul de smartphone GSmart Mika M2, cu display de 5 inch, Wi-Fi, 3G si Android 4.4 KitKat. Smartphone-ul a fost lansat in luna Iunie a acestui an, fiind disponibil pe piata noastra de aproximativ o saptamana. Modelul este unul accesibil si cu specificatii destul de bune.

Astazi va oferim clipul de despachetare GSmart Mika M2, urmand ca in zilele urmatoare sa publicam si review-ul complet al acestui model de smartphone.

Telefonul celor de la GIGABYTE, GSmart Mika M2, este disponibil in oferta magazinelor de retail la pretul de 749 lei.