Doi pusti au testat maleabilitatea lui iPhone 6 Plus intr-un magazin Apple (video)

De aproximativ o saptamana se discuta teribil pe tema faptului ca iPhone 6 Plus ar avea un defect de contructie in urma caruia telefonul poate fi indoit foarte usor cu mainile goale sau atunci cand este tinut in buzunar. Apple a dezminitit acest lucru, spunand ca, sunt doar cateva cazuri izolate si ca nu e nevoie sa ne panicam.

Ei bine, doi pusti din Marea Britanie, au vrut sa se convinga pe pielea lor de acest lucru, asa ca, au decis sa mearga la magazinul Apple din oras, unde au pus in aplicare testul efectuat de Unboxing Therapy in cele doua clipuri virale de pe YouTube. Rezultatul? iPhone 6 Plus se indoaie la fel ca toate celalalte modele 6 Plus demonstrate pe video anterior. Ba mai mult de atat, telefonul se indoaie, nu sub presiunea exercitata de un adult, ci de cea a unui pusti cu varsta de 15 ani.

De mentionat ca iPhone 6, modelul de 4.7 inci, nu sufera de pe urma unui astfel de defect, il puteti achizitiona cu incredere.

Cei drept, actiunea celor doi pusti este de condamnat, deoarece instiga la fapte de vandalism, insa mica lor cascadorie nu numai ca atesta faptul ca Apple minte atunci cand spune ca este vorba doar de cateva cazuri izolate, dar a si provocat intr-un fel oamenii sa recurga la astfel de metode prin atitudinea lor.