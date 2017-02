P6 Life primeste actualizare Android 4.4 de la Allview

P6 Life primeste actualizare Android 4.4.

In luna mai a acestui an Allview a lansat smartphone-ul dual SIM P6 Life, un model destul de interesant insa, din pacate, venea preinstalat cu versiune Android 4.2 JellyBean, o dezamagire in randul utilizatorilor.

Ei bine, la doar cateva luni distanta Allview a decis ca este timpul sa aduca acest model de smartphone la versiunea KitKat, adica la Android 4.4.2. Astfel, toti cei care au achizitionat sau au de gand sa cumpere acest telefon, il pot actualiza la KitKat de saptamana aceasta. E o veste excelenta, spunem noi.

Pentru a face acest salt important software, trebuie sa urmati o serie de pasi intocmai. Mergeti pe site-ul producatorului si cititi cu atentie acesti pasi. Actualizarea de software este oferita prin sistem OTA (over the air – wireless).

Ce aduce nou softul SV16.0?

actualizarea sistemului de operare de la Android 4.2.2 Jelly Bean la Android 4.4.2 KitKat;

interfata noua pentru aplicatia de Apelare;

viteza de procesare imbunatatita;

remedierea unor bug-uri minore;

adaugarea unor noi functii ca: Printing, Permisiuni aplicatii, Antifurt mobil etc.

imbunatatirea calitatii si stabilitatii semnalului GPS

Dupa ce finalizati actualizarea de software, va rugam sa reveniti pe acest articol si sa ne spuneti cum este, daca prezinta vreun fel de problema sau nu.

