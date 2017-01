Samsung Galaxy A5 si A3 filmate in Mexic inainte de anuntul oficial

Ceva mai devreme, colegul meu, Eduard, va relata despre o serie de imagini de presa ale smartphone-ului inca nelansat – Galaxy A5.

Ei bine, pe langa aceasta galerie foto, astazi avem parte si de un videoclip, al carui protagonist este, nu doar modelul Galaxy A5 (SM-A500F), dar si Galaxy A3 (SM-A3000), ambele vor face parte din noua serie Galaxy A.

Conform scurgerilor anterioare Galaxy A5 va beneficia de un ecran HD (1280 x 720) de 5 inci in diagonala, un procesor quad-core Snapdragon 410 de 1,2GHz, 2GB de RAM, camera foto de 13MP, 16GB spatiu intern si Android 4.4.4 Kitkat. In timp ce Galaxy A3 va avea un ecran de 4.5 qHD (540 x 960) inci in diagonala, un procesor quad-core de 1.2GHz, doar 1GB de RAM, o camera foto de 8MP si aceiasi versiune KitKat.

Conform site-ului mexican AndroidMX, telefoanele beneficiaza de aceiasi rama metalica ca si Galaxy Alpha, iar capacul spate nu este detasabil, astfel, ca nu vom avea acces la baterie, iar sloturile SIM si MicroSD sunt mutate in partea laterala dreapta, imediat sub butonul Power, in timp ce tasta de volum a fost mutata pe partea laterala stanga, iar jack-ul audio jos langa portul micro USB.

