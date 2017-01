Lenovo lanseaza noua generatie de tablete Yoga (Live stream ora 22:00)

Poate va mai amintiti prima generatie de tablete Lenovo Yoga lansate de Ashton Kutcher cu acel aspect inedit, dar care permite utilizatorului sa le foloseasca timp de 16 pana la 18 ore pe zi.

In aceasta seara, producatorul chinez Lenovo, va anunta in cadrul unui eveniment ce va fi transmis in direct pe YouTube de la Londra, noua generatie de tablete Lenovo Yoga. Transmisia in direct va incepe la ora 22:00, ora Romaniei. Evenimentul va fi gazduit de acelasi indragit actor Asthon Kutcher.