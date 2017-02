Aplicatia Google Play store primeste un refresh estetic

Aplicatia Google Play store primeste o noua actualizare

Recent, aplicatia Google Play store a primit o noua actualizare estetica, la versiunea 5.031, ce ofera noi elemente grafice asemanatoare cu viitoarea versiune de OS, Android L, mai nou, zvonit sub numele de Android Licorice.

Practic, pagina implicita, atunci cand deschidem aplicatia Google Play store, a suferit modificari de aspect, in special la bara orizontala din antet, cu un design minimal si placut ochiului, alaturi de butoanele de navigare Apps, Games, Books etc, si paginile cu lista de aplicatii in functie de categorii etc. Apoi, se observa mici efecte vizuale, atunci cand facem tap pe diferite tab-uri/butoane din aplicatie.

Si icon-ul aplicatiei a primit o schimbare estetica adaptata dupa “material design” de la Android L

Actualizarea apare treptat in randul utilizatorilor, insa puteti beneficia de noul look, descarcand aplicatia Google Play store v.5.031.