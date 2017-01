Despachetare Lumia 930 (video prezentare generala)

La Microsoft Build 2014, conferinta ce a avut loc in luna aprilie, in San Francisco, compania detinatoare a sistemului de operare Windows, a anuntat lansarea telefonului Lumia Icon. Telefonul a ajuns intre timp si pe piata europeana, insa sub o alta denumire, Lumia 930.

De curand Nokia Romania ne-a pus la dispozitie un astfel de model, motiv pentru care astazi va prezentam clipul de despachetare Lumia 930, precum si o prezentare rapida a lui, iar in zilele urmatoare vom publica si un review complet al acestui smartphone cu Windows Phone 8.1.

Lumia 930 este un smartphone premium, ce beneficiaza de un ecran Full HD de 5 inci in diagonala, procesor quad-core si camera de 20MP cu tehnologie Pureview.

Nokia Lumia 930 este disponibil la noi in comert la un pret de 2100 lei si variaza in functie de magazinul ales. Noi va recomandam magazinul eMAG.