Prima reclama Samsung Galaxy S6 (video)

Mai sunt, ceva mai mult de 2 saptamani pana la marea lansare Samsung de la Mobile World Congress 2015, de pe 1 Martie, eveniment in cadrul caruia, producatorul isi lanseaza telefoanele Galaxy S6, Galaxy S Edge (S6 Edge), cu care spera, ca anul acesta sa doboare recordul de vanzari din anii anteriori si, poate si mai important, sa recastige clientii pe care ii pierduse anul trecut, datorita modelului Galaxy S5, care a fost catalogat ca un device plictisitor.

Finalul de saptamana, ne aduce prima reclama Samsung Galaxy S6, clip al carui scop este promovarea evenimentului Samsung Unpacked 2015 de luna viitoare, dar si una din functiile urmatorului Galaxy – Camera foto.

I am #TheNextGalaxy. Be inspired by my vision at #Unpacked. https://t.co/Qu3e4L2DEg

— TheNextGalaxy (@SamsungMobile) February 13, 2015