Nvidia lanseaza consola SHIELD cu Android

Nvidia a anuntat consola SHIELD 4K cu Android in cadrul unui eveniment cu presa la Game Developers Conference 2015, dispozitiv dedicat gamerilor care exinde numarul terminalelor din seria SHIELD.

Consola SHIELD e capabila de redare in format 4K pe televizoarele compatibile si poate rula jocuri atat local, cat si prin serviciile de streaming (online) in format maxim 1080p la 60 fps. Consola Nvidia va avea peste 50 de jocuri disponibile in Grid store, optimizate special pentru SHIELD. Pe langa aceasta, ea ofera acces la Google Play store si se sincronizeaza cu toate terminalele din casa (tableta, telefon, etc).

Dintre jocurile mentionate la GDC 2015 ar fi: Doom 3, Crysis 3, Portal, Star Wars: Knights of the Old Republic, Half-Life 2: Episode 1, The Talos Principle, Borderlands: The Pre-Sequel, The Witcher 3, Dead Rising 2, Metro Last Light Redux, Metal Gear Rising: Revengeance, Batman: AO si Ultra Street Fighter 4.

consola Nvidia Shield

Consola SHIELD are functionalitate si de set-top box si este dotata cu un procesor Tegra X1, ce suporta un accelerator grafic Maxwell pe 256-bit si are 3GB memorie RAM. Mai dispune de un slot microSD, port micro USB 2.0, doua porturi USB Type-A 3.0, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.1, port HDMI, WiFi 801.11ac, 7.1 si 5.1 Surround Sound prin HDMI si receiver infra rosu.

Pachetul compus din controller si consola SHILED va costa $200 in Statele Unite.