Clipurile de prezentare HTC One M9 (video)

In asteptarea disponibilitati varfului de gama pe segmentul de smartphone, al celor de la HTC, compania taiwaneza a lansat o serie de videoclipuri pe canalul sau de pe YouTube, edificatoare in ceea ce priveste functiile si caracteristicile lui HTC One M9.

Telefonul HTC One M9 va fi disponibil in Romania, abia de pe la jumatatea lunii aprilie, prin magazinele de retail si spre finalul aceleasi luni, va intra si in oferta operatorilor telecom locali.