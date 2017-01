Parodie: Stiati ca fiecare Macbook are o mufa diferita de incarcare? Vezi clipul!

Va vine sa credeti sau nu, fiecare laptop din seria Macbook vine cu un sistem diferit de mufe, cand vine vorba de cablul de incarcare al acestora.

Pe 9 martie, Apple a anuntat noul si cel mai subtire Macbook Retina de 12 inci, model ce vine numai cu un singur port conector, un port USB Type-C, astfel ca, pentru restul de porturi necesare utilizatorilor, acestia vor trebuie sa achizitioneze diferite adaptoare Apple, care sa le ofere astfel de porturi: HDMI, Display Port, etc.

De asemenea, portul USB-C functioneaza si ca un sistem de incarcare al noului model de laptop. In fapt, fiecare Macbook in parte, are o mufa (pini conectori) diferita, ceea ce inseamna ca, atunci cand el se deterioreaza sau il pierdem, nu vom putea imprumuta unul similar de la un membru al familiei, de la prieteni sau de la colegii de serviciu, decat daca avem marele noroc ca acestia sa detina un model similar, si sa fie de acord sa ni-l imprumute. Altfel, va trebui sa ne cumparam unul nou, timp in care nu vom putea utiliza laptopul.

Pe aceste considerente, studentii de la College Humour, au realizat o parodie foarte amuzanta si la obiect, pe care va invitam sa o urmariti.