Productivity Future Vision, sau cum vede Microsoft viitorul. Vezi clipul!

Nu de putine ori am vazut prin filmele Sci-Fi, scenarii in care diferiti oameni interactionau cu tehnologia viitorului. Panouri transparente pe post de monitoare cu ecran tactil, care afisau diferite informatii, tablete flexibile, care pot fi rulate la fel ca un mouse pad cauciucat sau o fata de masa, etc.

De curand, Microsoft a realizat un videoclip futurist, parca rupt din scenariile acestor filme science-fiction. Clipul se intituleaza “Productivity Future Vision” si ofera o sumedenie de scenarii, despre cum ar putea fi viata noastra in viitorul apropiat prin integrarea tehnologiei de ultima generatie precum Microsoft HoloLens (casca holografica), asistentul virtual Cortana, masa de lucru Lenovo cu ecran tactil, video wall, smartphone-ul, tableta sau diferite alte gadgeturi de tip wearable, in activitatile noastre zilnice (la lucru, acasa, la restaurant, cafenea, in mediu acvatic, etc).

Urmariti!