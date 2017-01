Microsoft Lumia 435 – Despachetare si prezentarea generala (Video)

La inceputul acestui an Microsoft a anuntat telefoanele Lumia 435 si Lumia 532, ambele modele purtand sigla companiei americane, in locul celui Nokia. Microsoft Lumia 435 a ajuns si pe masa noastra de teste, astfel ca, astazi va oferim clipul de despachetare si prezentarea generala a telefonului, iar in zilele ce urmeaza vom publica si un review complet al acestui model.

Microsoft Lumia 435 este un dual SIM de 4 inci, cu procesro dual-core de 1.2GHz, are 1GB memorie RAM si ruleaza sistemul de operare Windows Phone 8.1

Modelul Microsoft Lumia 435 este disponibil in Romania, inca de la sfarsitul lunii februarie, si il gasiti in comert la magazine precum eMAG, la pretul de 399 lei.