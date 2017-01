Despachetare Samsung Galaxy A3 (prezentare generala video)

La finalul lunii octombrie a anului trecut, Samsung Electronics anunta si extindea in acelasi timp seria de telefoane Galaxy A (care a debutat in august cu Galaxy Alpha), prin lansarea modelelor Galaxy A5 si A3.

Intre timp, cele doua noi modele au fost introduse oficial si pe piata romaneasca, motiv pentru care am adus si noi in teste un Galaxy A3.

Samsung Galaxy A3 este un smartphone frumos, cu o estetica premium, multumita carcasei metalice. Telefonul beneficiaza de un ecran cu diagonala de 4.5 inci qHD, are un procesor quad-core de 1.2GHz, 1GB memorie RAM, camera foto principala de 8MP, ruleaza Android 4.4.4 Kitkat si vine cu interfata TouchWiz UX si serviciu de securitate Samsung Knox.

Mai jos gasiti clipul de despachetare Samsung Galaxy A3, precum si prezentarea lui generala, iar in zilele ce urmeaza, vom publica si un review complet. Acest model este disponibil in oferta operatorilor la abonament, dar il gasiti si in retail liber de retea, la magazine precum eMAG.