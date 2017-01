Cum aflu cat internet Digi Mobil sau minute mai am?

Cat Internet Digi Mobil sau minute mai am?

In dese randuri am observat, ca lumea cauta pe site-ul nostru metoda prin care pot afla numarul minutelor ramase sau cat internet Digi Mobil (trafic de date) mai au la abonamentul Digi Mobil de la RCS&RDS.

Ei bine, pentru a afla cate minute ati vorbit si cate v-au mai ramas, sau pentru a afla cati MB net Digi Mobil ati consumat sau cat Internet Digi mobil mai aveti, trebuie doar sa trimiteti un mesaj (SMS) gol la numarul 700 si veti primi un reply care include toate aceste informatii. In unele cazuri, s-ar putea sa nu va functioneze, atunci incercati sa adaugati un caracter in mesaj (o litera), ar trebui sa functioneze. De stiut, ca mesajele catre numarul 700 sunt gratuite pentru toate abonamentele Digi care includ mesaje gratuite in reteaua Digi Mobil, inclusiv abonamentele Digi Mobil Complet sau Optim Nelimitat

De asemenea, puteti accesa Serviciul USSD pentru verificarea ofertei actuale (cost control) la numarul *111#.