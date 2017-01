Cum activez noul video player YouTube?

Echipa de dezvoltatori de la YouTube lucreaza de ceva timp la un nou video player pentru cel mai mare motor de cautare si incarcare de videoclipuri.

Daca te-ai saturat de actualul si plictisitorul video player cu a sa interfata foarte veche, poti incerca noua versiune care inca este in teste, dar care arata mult mai bine.

Pentru a il activa in browser, trebuie sa faci doar doi pasi foarte simpli:

1. Sa accesezi linkul

https://www.youtube.com/testtube

2. Scroll jos la “Try out the redisigned YouTube Player” si click pe “Get the player” (in cazul in care nu va place noul player cu al sau meniu transparent, puteti oricand sa reveniti la cel vechi).

Enjoy!