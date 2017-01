Cum testeaza Google lagul pe gadgeturile cu Android si Chrome OS cu ajutorul lui TouchBot (Video)

Robotul Google Touchbot testand lagul pe terminalele cu Android si Chrome OS.

Touchbot, robotul celor de la Google proiectat pentru a testa lagul pe gadgeturile companiei.

Cu totii ne enervam atunci cand smartphone-ul, tableta sau laptopul are lag (raspunde greu la comenzi), deoarece nu ne putem juca in conditii optime sau nu ne putem face treaba pe aceste gadgeturi. De aceea, majoritatea incercam sa achizitionam produse cat mai performante, chiar daca bugetul nu ne permite tuturor sa cumparam cele mai tari produse. In plus, nu toata lumea are acces la aceste produse pentru a le testa inainte de a le cumpara.

Google este una din companiile interesate ca produsele sale sa nu aibe lag inainte de a fi puse spre comercializare, astfel, Google detine un robotel de teste numit Touchbot, robotel construit de finlandezii de la OptoFidelity, care nu face altceva decat sa masoare lagul pe terminalele cu Android si Chrome OS.

Ceea ce vedeti in videoclipul de mai jos este un clip demonstrativ in care acest robot de teste isi desfasoara activitatea testand timpul de raspuns al dispozitivelor. Filmarea a fost realizata cu o camera digitala de mare viteza.