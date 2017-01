Galaxy A8 apare intr-un clip inainte de lansare. E cel mai subtire telefon Samsung!!

Samsung se pregateste de lansarea celui mai subtire smartphone al sau – Galaxy A8, ma rog, phablet, dat fiind dimensiunile sale foarte mari: 157.7 mm X 76.7 mm X 5.9mm.

Terminalul a aparut deja intr-o serie de scurgeri de informatii, iar acum avem ocazia sa il vedem in actiune intr-un videoclip de prezentare chiar inainte ca Samsung sa fi apucat sa il anunte.

Samsung Galaxy A8 este echipat cu un ecran Super AMOLED de 5.7 inci in diagonala, ce vine cu rezolutie Full HD si o densitate a pixelilor de 386ppi. Phabletul este dotat cu procesorul Snapdragon 615 al celor de la Qualcomm, ceea ce inseamna ca are suport 4G LTE si dispune de acceleratorul grafic mobil Adreno 405. Galaxy A8 are 2GB memorie RAM si 16GB spatiu intern ce poate fi extins prin slotul micro SD, vine cu o camera principala de 16MP si una secundara de 5MP, ruleaza Android 5.1.1 Lollipop si vine cu o baterie de 3.050 mAh.

Galaxy A8, dupa cum putem observa in acest videoclip, mosteneste design-ul gamei Galaxy A, acea carcasa compacta realizata dintr-o bucata de aluminiu.

Mai ramane sa asteptam ca Samsung sa anunte acest smartphone pentru a afla si pretul sau.

