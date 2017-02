Nintendo pregateste in secret pentru 2016, Nintendo NX, prima consola cu Android

Nintendo NX, prima consola a producatorului nipon care ruleaza sistemul Android, ar putea debuta pe piata pana la jumatatea lui 2016.

De curand, s-au auzit cateva ecouri care sugerau ca Nintendo lucreaza la prima sa consola de jocuri ce are la baza sistemul de operare Android. Desi oficial Nintendo a negat ca ar lucra la realizarea unui astfel de gadget, ceva zvonuri (confirmari neoficiale) vin din interiorul lantului de furnizori, cu care Nintendo coopereaza.

Astfel, acesti furnizori chinezi (i.e. Foxconn Electronics), ar fi inceput deja lucrul pentru producerea unui model pilot al acestei presupuse console denumita Nintendo NX. Se zvoneste ca Nintendo ar dori sa lanseze consola Nintendo NX in prima jumatate a lui 2016.

Dat fiind popularitatea sistemului Android la nivel global, Nintendo spera sa comercializeze in primul an de la lansarea pe piata, nu mai puti de 20 de milioane de astfel de console Nintendo NX. In timp ce in 2015, Nintendo se asteapta sa vanda doar 2 milioane de console Nintendo Wii U.

Credeti ca adoptarea sistemului Android pe consolele Nintendo, de catre compania nipona, ar fi benefica pentru aceasta?