Viva H8 Life Despachetare si prezentarea generala

La mijlocul lunii iunie, Allview lansa o noua tableta sub gama Viva, este vorba despre modelul Viva H8 Life, care in aceste zile a ajuns la noi la redactie pentru testele aferente si pentru review. Si asta nu e tot! Dupa ce finalizam si publicam materialul acestei tablete, o vom oferi sub forma de premium in cadrul unui concurs organizat in parteneriat cu Allview, unui fan/abonat al Gadget Talk Romania. In curand, veti gasi pe site regulamentul de concurs.

Sa spunem ca tableta Allview Viva H8 Life este un model de 8″, ce beneficiaza de un ecran OGS HD cu rezolutie 1.280 x 800 pixeli, dispune de un procesor quad-core de 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB ROM (spatiu stocare), baterie de 4.000 mAh si sistemul Android 4.4.2 Kitkat.

Tableta are un pret de 549 lei si o puteti achizitiona direct de pe site-ul producatorului sau din retail, de la magazine precum eMAG, a carui oferta o puteti accesa pe site-ul lor.