Star Wars Battlefront Fighter Squadron Mode Gameplay trailer

Electronic Arts a lansat un nou trailer pentru jocul ce urmeaza a fi lansat in aceasta toamna – Star Wars: Battlefront.

Noul trailer SW:B ne arata cateva minute de multi-player Fighter Squadron gameplay (PvP in aer), cu ajutorul navelor X-Wing, A-Wing (Rebeli) si Tie Fighters, Tie Intercepters (Imperialisti).

Astfel, pe langa lupta la sol, EA ne va oferi si posibilitatea de a experimenta lupta vs alti jucatori online (maxim 20), in aer, avand posibilitatea de a alege una din navele de lupta disponibile, inclusiv The Millenium Falcon.

Aceste noi secvente de gameplay cresc si mai mult entuziasmul fanilor de jocuri online, dar in special, cel al fanilor francizei Star Wars.