Twitch.tv, viitor sau trecut?

In zilele noastre , in vest, oricine isi poate deschide propriul canal de stream. Cei mai multi dintre cei care fac asta folosesc Twitch. De la aparitia platformei in iunie 2011 , Twitch.tv a crescut surclasandu-si competitori, iar de la inchiderea Own3d.tv in 2013, foarte multi considera ca twitch.tv aproape detine monopolul pietei in aceasta sectiune. In contextul in care esports si gaming-ul s-au dezvoltat intr-un ritm alert, putem intelege cresterea masiva de care a avut parte twitch.tv. Daca in mijlocul lui 2013 media de vizitatori ajungea la 43 milioane pe luna, in 2015 Twitch a anuntat ca, pe platforma lor exzista 1,5 milioane de broadcasteri din intreaga lume, care genereaza 100 milioane de vizitatori pe luna.

Odata cu aparitia Youtube Gaming, o platforma de streaming foarte similara cu Twitch , apare si primul competitor serios, pe care l-a avut Twitch de la aparitia sa. Desi cei de la Google au fost initial interesati sa cumpere Twitch.tv pentru 1 miliard de $, afacerea a cazut, Twitch fiind cumparata in septembrie 2014 de catre Amazon pentru suma de 970 milioane de $. Cu toate ca Youtube Gaming introduce o serie de avantaje fata de Twitch, ca de exemplu, posibilitatea de a pune pauza unui stream si de a relua de unde ai ramas, posibilitatea de a derula inapoi fara a pierde nimic dintr-o transmisiune live, introduce si un dezavantaj pentru streameri si anume serviciul Content ID va fi activ. Content ID este sistemul automat al celor de la Youtube pentru a depista copyrighted content. Acest sistem va fi activ in timpul transmisiuni live, iar daca este detectat copyrighted content in timpul transmisiuni, broadcasterul va fi informat asupra acestui lucru. Astfel ca, daca broadcasterul nu opreste sursa alertei, care de cele mai multe ori este o melodie in background, streamul va fi blocat.

Ramane de vazut care dintre aceste lucruri va inclina balanta mai tare si in ce parte se va inclina ea. Cat despre viitorul streamingului, ne putem face o idee aruncand o privire catre China sau Coreea, unde industria online ne prezinta mult mai multi competitori pe o piata aflata tot timpul in miscare. De exemplu, platformele chineze de streaming incheie contracte cu jucatori faimosi din toate jocurile esports, ca acei jucatori sa foloseasca in exclusivitate platforma lor pentru streaming. Sau in Corea, unde toti jucatori inregistrati in KeSPA (Korean Esports Association ) sunt fortati sa foloseasca Azubu.tv in urma unui deal intre cele doua parti. Orice se va intampla, un lucru este sigur. Interesul catre streaming va devenii tot mai mare.