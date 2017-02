World of Warcraft Legion – Blizzard a anuntat noua expansiune

Primele detalii despre World of Warcraft Legion Expansion Pack dezvaluite de Blizzard.

Dupa cum spune si titlul, World of Warcraft Legion a fost anuntat la Gamescom 2015. In aceasta expansiune va fi introdusa o noua clasa – Demon Hunter, un nou continent -The Broken Isles, armuri si arme care vor evolua alaturi cel care le poarta, raiduri si dungeon-uri noi.

De asemenea, reintroducerea unui personaj important din istoria World of Warcraft – Illidan Stormrage, The Betrayer, precum si imbunatatirea a catorva elemente mai vechi ale jocului. Blizzard nu a dorit sa dea detalii despre data de lansare, dar se presupune ca va fi undeva in iarna lui 2016. Probabil, va intrebati, de ce au anuntat o noua expansiune atat de repede dupa Warlords of Draenor. Din pacate, nu avem un raspuns concret, insa credem ca “Warlords” nu a fost un succes atat de mare pe cat se asteptau cei de la Blizzard, astfel ca au decis sa foloseasca ultima expansiune ca o treapta pentru ceva mai mare. Cat de mare va fi Legion, nu stim inca.

Speram ca va fi pe placul tuturor fanilor, atat noi, cat si vechi.