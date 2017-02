Romania gazda unui turneu Major de Counter-Strike: Global Offensive

Romania a fost aleasa ca tara gazda a unui turneu Major de Counter-Strike: Global Offensive, adica cel mai inalt rang in competitiile profesioniste, multumita organizatiei PGL. Ce inseamna acest lucru? Inseamna ca Romania a fost aleasa a patra tara din lume care sa organizeze un eveniment care echivaleaza cu un Grand Slam in tenis sau o finala de cupele europene la fotbal. Astfel, tara noastra atinge un nivel de performanta fara precendent in organizarea si productia de evenimente live eSports.

„Faptul că reușim să avem un turneu Major este cea mai mare realizare de până acum. Prin ceea ce produce PGL, scena sportului electronic din România se află în top 5 al celor mai mari evenimente esports din lume. DreamHack Cluj-Napoca 2015 va fi cu adevărat remarcabil pentru toți fanii esports din România, dar și pentru cei din afara granițelor, întrucât un turneu Major atrage publicul din toată lumea”, a declarat Silviu Stroie, președintele PGL. „Suntem foarte entuziasmați să aducem următorul turneu CS:GO Major la DreamHack Cluj-Napoca. Împreună cu PGL vom avea ocazia să producem un spectacol de patru zile pe scenă pentru fanii români ai sporturilor electronice care sunt incredibili. Alături de PGL vom crea o producție unică în domeniul esports, care în cele din urmă se va dovedi a fi cel mai memorabil eveniment CS:GO din toate timpurile”, a declarat Tomas Lyckedal, business development director Dreamhack Suedia.

Ultimul turneu Major al anului, Dreamhack Open – Counter-Strike: Global Offensive este gazduit de Dreamhack Cluj-Napoca 2015, intre 29 si 1 noiembrie, eveniment de unde vom transmite si noi live informatii catre cititorii nostri, in calitate de partener media al acestui eveniment.

Pentru informatii detaliate despre acest eveniment, accesati comunicatul de presa atasat acestui articol.