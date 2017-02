Black Desert Online confirmat pentru inceputul lui 2016, in Europa

Black Desert Online este un MMORPG creat de catre coreenii de la Pearl Abyss. Jocul foloseste noul concept de MMORPG care deja are foarte multi adepti in Asia si incet incet isi croieste drum si pe piata din Europa. Spre deosebire de modelul cu care ne-au obisnuit WoW, Lineage, Aion, Silkroad, etc, unde doar selectai inamicul dupa care pur si simplu apasai butoanele necesare si asta era tot, Black Desert, ca si multe alte MMORPG dezvoltate in Coreea in ultimi ani, foloseste un system mai dinamic, mai activ de combat, unde trebuie sa tintesti tu insuti inamici folosindu-te de camera si de miscarea in joc pentru a te apropia de inamic si pentru a te ferii de pericole.

Unul dintre cele mai bine facute MMORPG la ora actuala, Tera Online, a fost primul MMORPG care a introdus acest system in vest, si putem spune, ca s-a bucurat de o sustinere destul de mare. Cei de la Pearl Abyss trec insa si mai departe si introduc si mai multe inovatii pe piata MMORPG cum ar fi: posibilitatea de a te urca, explora si folosii majoritatea cladirilor si obiectelor care alcatuiesc decorul, posibilitatea de mounted-combat si introducerea unui ciclu zi/noapte si, de asemenea, introducerea efectelor vremii care va avea un impact masiv. Spre exemplu, daca este noapte unele NPC nu vor putea fi gasite, de asemenea, monstrii vor fi mult mai numerosi. Vor exista mai multe eventuri legate de vreme, cum ar fi aparitia cetei masive, care va facilita un atac surpriza, sau daca calatoresti dintr-o zona de desert spre una muntoasa, vei fi nevoit sa iti schimbi echipamentul, deoarece vremea si temperatura vor afecta stats-urile caracterului tau.

Pe langa toate aceste inovatii legate de vreme si combat, Black Desert ne surprinde placut inca odata, prin inovatorul trading system. In momentul de fata, in joc, nu exista o optiune de a trade-ui materiale sau armuri intre players, ci functioneaza un pic diferit. In fiecare oras important, sau trade node important, exista un NPC special care se ocupa de trading. Pus pe scurt, jucatorul merge la acel NPC, NPC-ul ii prezinta gama de produse pe care le poate cumpara (aceasta tine foarte mult de regiune, unele materiale sau artefacte pot fi gasite doar in anumite locuri) dupa care jucatorul se va duce in orasul urmator, unde la NPC-ul de acolo isi poate vinde bunurile. Desigur, pretul este influentat ca si in viata reala, de calitatea produselor si de nevoia cumparatorilor. De exemplu, daca un player a cumparat niste lapte din oras si in drumul lui se opreste la o ferma unde sunt vaci, bineinteles ca pretul pe care il va primi pe lapte va fi mai mic decat daca s-ar fi oprit undeva unde laptele era o necesitate.

Daca asta v-a captat atentia, puteti citii mai multe pe fan-siteul jocului : Black Desert, unde se prezinta totul, mult mai detaliat.

Cat despre data cand ne vom putea juca acest joc, nu avem nici o informatie concreta, insa, intr-un interviu recent cu managerul comunitati Oli ni, se confirma niste lucruri.

Jocul va intra in stadiul final de testing, iar spre sfarsitul anului, vom avea deja acces la aceasta versiune. Cat despre data oficiala de lansare, cei mai optimisti o pun undeva pe la inceputul lui 2016 (ianuarie-martie). De asemenea, ni se confirma ca vor exista doua versiuni, una pentru Europa, una pentru America de Nord, singura diferenta intre acestea, e ca playerii din Europa isi vor putea selecta limba.

