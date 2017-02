Ce inseama Esports. O scurta istorie a acestui termen si ceea ce implica el

O scurta istorie despre ceea ce inseamna eSports in secolul XXI.

Esports (Electronics Sports sau prescurtat eSports, e-sports) este termenul utilizat in cadrul competitiilor de jocuri multiplayer pe calculator, majoritatea dintre ele organizate si dedicate jucatorilor profesionisti.

Turnee ca si The international Dota 2 Championship, League of Legends World Championship, Battle.net World Championship Series ofera transmisiuni in direct ale concursurilor, precum si premii materiale insemnate competitorilor, incepand sa semene din ce in ce mai mult cu sistemul folosit in sporturile de performanta (ATP Tennis Tour, UEFA Champions League, etc). Indiferent de tara de proveninenta ca jucator profesionist ai ocazia sa participi fizic sau online la evenimente promovate prin transmisiuni in direct, reclame, jucatorii beneficiind de asemenea de premii substantiale.

Jocurile video prezente in competitii, se impart pe cateva mari categorii: Fighting games (jocuri de lupta gen Mortal Kombat, Street Fighters), FPS ( first person shooter – Counter-Strike Source: Global Offensive, Battlefield), strategie in timp real (real time strategy – Star Craft), sports games (jocuri de sport – FiFA) sau MOBA( multiplayer online battle arena games), din aceasta ultima categorie facand parte League of Legends si Dota 2, de departe cele mai populare jocuri din privinta participarilor si vizualizarilor.

Geografic, eSports are radacinile in Germania, dar cel mai bine organizati in sistemul eSports sunt coreenii din Coreea de Sud, care ofera licente de jucatori profesionisti inca din anul 2000. Prima competitie cunoscuta de jocuri video dateaza din 19 octombrie, 1972, si a avut loc la Stanford University cu jocul Spacewar. In anii 1990, multe jocuri au beneficiat de cresterea calitatii conectivitatii la internet. Cresterea eSports in Coreea de Sud, se crede, ca a fost influentata de aparitia in masa a retelelor de internet de banda larga, care au precedat crizei financiare asiatice din 1997.

In prezent, eSports a devenit o adevarata industrie, care genereaza profit pentru companiile producatoare de hardware, pentru organizatorii de evenimente, dar in mod special pentru jucatori, care pot ajunge la incasari record din premiile acordate in cadrul diferitelor evenimente de pe glob. Sumele sunt atat de mari, incat jucatorii (cei mai talentati dintre ei), probabil vor ajunge in viitorul apropiat, sa castige sume similare cu cele castigate de fotbalisti, tenismeni, baschetbalisti, s.a.m.d.

Turneele eSports sunt aproape tot timpul organizate in locuri publice (cu spectatori). Turneul poate fi o parte din cadrul unei intruniri mai mari, cum se intampla in cazul Dreamhack, sau poate constitui intregul eveniment, cum se intampla la World Cyber Games.

Jucatorii profesionisti fac adesea parte din echipe organizate, cum ar fi Evil Geniuses, Fnatic, Titan si Natus Vincere si, pe langa premiile de la concursuri, acestia pot primi salarii de la echipele din care fac parte. Sponsorizarea unei echipe poate acoperi cheltuielile de transport sau de gaming hardware (gear). Unul dintre cel mai cunoscut sponsor eSports este compania RAZER, producator recunoscut in special pentru accesoriile sale dedicate segmentului de gaming.

O mare parte din evenimente sunt transmise live pe internet, un fenomen care ia o amploare tot mai mare in ultimii ani. Companii precum Amazon sau Google, chiar au lansat propriile servicii de streaming – Twitch.tv, respectiv YouTube Gaming.

LCS (League of Legends Championship Series) organizat de Riot Games si OnGameNet League of Legends Champions Korea League ofera salarii garantate jucatorilor, dar in ciuda acestui fapt, stream-ul online este preferat de unii jucatori, pentru ca, in unele cazuri se dovedeste a fi mai profitabil, decat sa concurezi impotriva altora.

Ca parte a eSports, PGL Romania a inceput din 7 septembrie calificarile la concursul de League of Legends sub denumirea de PGL Legends of the Rift Sezonul 1. Urmatorul eveniment eSports din Romania al anului 2015, si cel mai mare, se anunta a fi DreamHack Cluj-Napoca, intre 29 octombrie si 1 noiembrie.