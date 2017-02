Legends of the Rift – primul sezon de LoL organizat de PGL Romania cu premii de $50.000

Concursul de League of Legends organizat de PGL Romania a inceput in 7 septembrie cu calificarile online pentru echipele romanesti in care o echipa din Timisoara – Lemurii Salbatici s-au calificat in faza grupelor si sunt pe drumul spre finala. Concursul a fost organizat pentru a sprijini sporturile electronice in Romania si va recompensa performantele, inca din primul meci.

Liga PGL cuprinde 12 echipe, repartizate în trei grupe. Opt echipe au fost deja invitate în turneu, în timp ce alte patru slot-uri sunt rezervate echipelor care vor veni din calificări. Câştigătoarele grupelor se vor înfrunta pentru titlul de campioană, în finala LAN (13-15 noiembrie, București.).

Cu premii de 50.000 de dolari, dintre care 10.000 de dolari reprezintă costurile de călătorie, PGL Legends of the Rift Sezonul 1 a fost creată pentru a sprijini sportul electronic și va recompensa performanțele combatanţilor încă de la primul meci. Liderii grupelor vor primi 1.500 de dolari și un loc în play-off, în timp ce echipele de pe locurile 2 și 3 vor mai avea o șansă pentru al patrulea slot în turneul Last Chance.

Echipele invitate:

● Denial eSports

● Enigma eSports

● Ex Nihilo

● FM eSports

● Gamers2

● Hard Random

● KEYD

● Mousesports

Programul:

● 9-22 septembrie – Calificările internaționale

● 6-14 octombrie – Faza grupelor

● 19-22 octombrie – Etapa Last Chance

● 13-15 noiembrie – LAN Playoff (Finala)

Distribuirea premiilor totale de 50.000 de dolari

Faza grupelor: 6.000 de dolari

Last Chance: 2.000 de dolari

Playoffs: 32.000 de dolari

+ 10.000 de dolari costuri de călătorie

Legends of the Rift ii va avea ca si comentatori pe Andrew “Vedius” William Day și Jackson “Osigalas” Walters. Cateva detalii in plus despre concurs, echipe invitate, premii si program puteti gasi aici.