PGL Winter Ancients of War, o competitie de Dota 2 la Dreamhack Cluj dedicata echipelor romanesti

PGL Winter Ancients of War, este turneul de Dota 2 dedicat echipelor romanesti, ce va avea loc in cadrul Dreamhack Cluj.

Probabil ca ati aflat deja toate informatiile despre Dreamhack-ul ce va fi organizat la Cluj-Napoca in perioada 29 octombrie – 1 noiembrie, 2015, din articolele noastre anterioare sau din alte surse. Dupa cum bine stiti, suntem parteneri media oficiali ai acestui eveniment, ceea ce inseamna ca va vom tine la curent cu tot ce inseamna Dreamhack, dar mai ales eSports.

PGL Romania a decis sa organizeze in cadrul Dreamhack Cluj o competitie de Dota 2, dedicata echipelor autohtone, care poarta numele – PGL Winter Ancients of War. In cadrul acestui turneu se vor acorda premii in valoare de 5.000 de dolari.

Turneul PGL Winter Ancients of War va începe cu două runde de calificări cu câte 32 de echipe fiecare, iar cele patru echipe finaliste se vor lupta pentru premii și titlul de campioană la DreamHack Cluj-Napoca 2015 (Sala Polivalentă din Cluj-Napoca).

Prima rundă de calificări

Înscrieri: 28 septembrie – 5 octombrie.

Disputarea online a meciurilor: 7-8 octombrie

A doua rundă de calificări:

Înscrieri: 7-14 octombrie

Disputarea online a meciurilor: 16-17 octombrie

Distribuirea premiilor:

Locul I – 2500 USD

Locul II – 1250 USD

Locul III – 750 USD

Locul IV – 500 USD

Înscrierile și informațiile suplimentare vor fi disponibile în curând pe www.dreamhack.ro și www.pgl.ro

Bilete și abonamentele DreamHack Cluj-Napoca 2015 pot fi cumpărate de pe shop.computergames.ro se găsesc și pe bilete.ro, MyTicket.ro, în magazinele Germanos, Inmedio, din oficiile Poștei Române, librăria Mihai Eminescu, caseriile Metrou Unirii 1 și Palatul Copiilor București. Informații suplimentare se găsesc pe platformele oficiale de comunicare: dreamhack.ro și facebook.com/dreamhack.ro