Huawei Honor 7 Review

Compania chineza Huawei a reusit sa-si faca simtita prezenta pe piata de smartphone-uri prin lansarea unor modele ce pun accent pe eleganta, performanta si pret competitiv in comparatie cu flagship-urile companiilor celebre ca Samsung, HTC, LG si altele. Anul acesta, Huawei a lansat numeroase terminale pentru fiecare gama, atat modele de buget, mid-range, dar si high-end. Printre acestea se afla si modelul Honor 7, model lansat in luna iulie a acestui an si ajuns pe piata noastra in luna octombrie, ce dispune de specificatii tehnice impresionante la un pret destul de atractiv.

Reuseste Huawei sa castige teren pe piata smartphone-urilor si prin intermediul Honor 7? Asta vom afla impreuna in review-ul ce urmeaza, unde veti citi toate avantajele si dezavantajele acestui terminal.

Aspect / Afisaj

Huawei Honor 7 are un aspect general asemanator si cu alte modele ale aceleiasi companii, cum ar fi modelul G8, Ascend Mate 7, Mate S, etc. Practic, Honor 7 continua acelasi drum in materie de design, cu elemente de aspect imprumutate de pe modele Huawei deja lansate.

Honor 7 are o constructie in totalitate din metal cu finisaj mat pe spate, avand o grosime de 8.5mm si o greutate de 157g. La prima vedere, terminalul pare usor mai greu fata de majoritatea terminalelor, dar asta e doar o problema de acomodare, deloc un impediment in utilizarea generala. Deci, constructia din metal ofera eleganta si rigiditate, ceea ce poate fi considerat un plus.

Privind terminalul cu ecranul catre utilizator, observam pe partea de sus senzorii de proximitate si lumina, o camera foto si un flash LED. Pe partea laterala dreapta se gaseste butonul “Power” si “Volume -/+”, iar pe partea laterala stanga se gasesc sloturile nano-SIM si un buton “Smart”. Mai departe, pe partea de sus a terminalului gasim un senzor infrarosu, un microfon si jack-ul audio de 3.5mm, iar pe partea de jos gasim portul micro-USB si doua grilaje pentru difuzorul audio. Desi sunt doua, difuzorul este amplasat pe grilajul din stanga, iar sunetul este puternic si foarte clar, ba chiar placut surprins de rezultatele difuzorului. La final, pe partea din spate se gaseste camera foto principala si un flash LED dual-tone, alaturi de scaner-ul de amprente.

Smartphone-ul Honor 7 are un ecran IPS-NEO de 5.2 inch cu rezolutie Full HD (1920x1080p) si o densitate de 424 pixeli per inch (ppi), alaturi de protectie Gorilla Glass 3. Ecranul ofera o claritate foarte buna, unghiuri bune de vizualizare, culori vii, dar usor reci, insa putem modifica acest aspect prin caracteristica software pusa la dispozitie ce permite modificarea temperaturii culorilor. In mediul extern am sesizat ca ecranul are o luminozitate generala nu prea extraordinara, fiind nevoit sa setez luminozitatea aproape de maxim pentru o experienta optima de vizualizare.

Hardware

Aici vine partea foarte interesanta, deoarece Huawei Honor 7 dispune de dotari hardware cu adevarat impresionante. Acesta are in dotare un procesor octa-core Kirin 935 (Quad-core 2.2 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.5 GHz Cortex-A53), GPU Mali-T628 MP4, 3GB memorie RAM, 16GB/64GB memorie interna de stocare (modelul testat de noi este cel de 16GB ROM), slot microSD disponibil prin utilizarea celui de-al 2-lea slot SIM.

Experienta de utilizare este ireprosabila, jocurile ruleaza fara probleme, insa nu inteleg de ce majoritatea terminalelor puternice folosesc mai mult de 50% din memoria RAM chiar si atunci cand aplicatiile nu mananca resurse, nefiind utilizate. Mai exact, Honor 7 utilizeaza circa 1.8-2GB RAM din 3GB RAM fara a folosi vreo aplicatie. Ce-i drept, multe aplicatii sunt instalate, iar caracteristicile software utilizeaza si ele din resurse. Chiar si asa, experienta generala este optima, fara lag sau probleme de raspuns la comenzi.

In testele benchmark, Honor 7 a inregistrat un scor de 51586 puncte, iar in GeekBench 3 a inregistrat un scor de 930 puncte single-core si 3447 puncte multi-core.

Scanerul de amprente amplasat pe partea din spate, sub camera foto, functioneaza excelent. Practic, deblocarea smartphone-ului se face intr-o clipita, iar precizia scanarii este ireprosabila. Astfel, Honor 7 este unul dintre putinele smartphone-uri din prezent ce beneficiaza de un scaner de amprente ce reactioneaza foarte rapid si precis, asa cum e normal.

Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, 4G LTE, doua sloturi nano-SIM (al 2-lea poate fi utilizat ca slot microSD) si NFC.

Software

La capitolul software, Huawei Honor 7 ruleaza Android 5.0 Lollipop cu interfata grafica EmotionUI 3.1. Interfata grafica este schimbata in totalitate, elementele stock Android lipsind cu desavarsire. Interfata grafica de la Huawei ofera un launcher de teme ce pot fi descarcate si aplicate cu usurinta, schimband in intregime design-ul sistemului de operare.

Tot la capitolul software se afla si “Voice Wakeup”. Aceasta functie te ajuta sa-ti gasesti smartphone-ul cu usurinta, rostind o propozitie in limba engleza. Ai la dispozitie o propozitie prestabilita numita “Okay emy” sau poti scrie tu una, dar trebuie ca smartphone-ul sa o inteleaga atunci cand rostesti, de aceea trebuie aleasa o propozitie in engleza. Am testat cu propozitia “Dear Honor” si functioneaza impecabil.

Motion control este o functie software ce ofera o multitudine de caracteristici, cum ar fi rotirea ecranului cu fata in jos pentru a seta pe “mute” atunci cand smartphone-ul suna, reducerea volumului apelurilor atunci cand smartphone-ul este ridicat, apelarea si raspunderea apelurilor prin simpla ridicare a smartphone-ului de pe o suprafata neteda, aprinderea si stingerea ecranului prin dubla atingere a ecranului, desenarea de litere ce pot fi atribuite pentru deschiderea anumitor aplicatii si alte functii.

“Smart Key” este o functie software ce functioneaza prin asociere cu butonul fizic dedicat pe partea laterala stanga. Practic, butonul permite deschiderea rapida a maxim 3 aplicatii. Pentru deschiderea primei aplicatii e nevoie de o singura apasare de buton, pentru a 2-a e nevoie de doua apasari rapide de buton, iar pentru a 3-a aplicatie e nevoie sa apesi si sa tii apasat pana ce aplicatia este deschisa. “Smart Key” e un buton destul de util pentru cei care vor sa seteze comenzi rapide pentru aplicatiile cele mai utilizate.

In general, partea software a terminalului Honor 7 este foarte buna, optimizata, fluida si foarte intuitiva in navigarea prin setari si functii.

Camera

Huawei Honor 7 are o camera frontala de 8 megapixeli si una principala pe spate de 20 de megapixeli. Desi, la prima vedere smartphone-ul impresioneaza prin numarul mare de megapixeli in senzorul camerei foto principale, in realitate rezultatele nu sunt foarte, foarte impresionante. In mediul extern, camera foro de 20MP se descurca fara probleme, detaliile sunt ok, reproducerea culorilor la fel, insa focusul se face uneori haotic daca nu este realizat manual (tap to focus). Pe timp de noapte, lipsa stabilizarii optice este simtita, pozele iesind putin in ceata datorita miscarii smartphone-ului, granulatia este prezenta si nivelul de detalii este mai scazut.

Un plus este reprezentat de setarile pentru diferite scene de captura si cateva filtre foto.





Cat despre inregistrarea clipurilor video, Honor 7 este capabil sa ofere video-uri la rezolutii 1080p cu 30 cadre pe secunda. Rezultatele sunt decente, dezamagitoare pe alocuri, deoarece nu exista stabilizare optica, iar daca tremuri de frig atunci cand tii smartphone-ul, acest aspect va fi vizibil pe inregistrare. Mai mult, adaptarea de la un mediu luminos la unul mai putin luminos se face greu, fiind vizibila “tranzitia” dintre cele doua medii. Mai exact, expunerea la lumina se face cam greu.

Baterie

Terminalul are o baterie de 3.100mAh ce nu poate fi inlocuita de utilizator. Pentru o utilizare medie, Honor 7 ofera o autonomie decenta, oferind o zi de utilizare. Evident, depinde de tipul de utilizare. Daca folosesti Wi-Fi non-stop, verifici retelele de socializare, faci cateva fotografii si asculti ceva muzica, la sfarsitul zilei mai ramai cu ceva energie in baterie. Insa, ca la orice smartphone, jocurile sunt cunoscute pentru risipa rapida de energie, astfel ca, daca le introduci si pe acestea in modul tau de utilizare zilnica, energia bateriei va fi consumata mai rapid, iar utilizatorul ar putea fi dezamagit. In concluzie, bateria este asa cum trebuie, iar autonomia zilnica depinde de modul de utilizare al fiecaruia. Eu zic ca, pentru o utilizare de nivel mediu, Honor 7 se descurca laudabil.

Concluzie

Honor 7 este un smartphone elegant, rezistent datorita constructiei sale din metal, foarte puternic “sub capota”, dezamagind pe alocuri prin camera sa foto, dar compensand prin experienta foarte placuta oferita de partea software si functiile discutate mai devreme, mai ales prin scaner-ul de amprente foarte, foarte rapid si eficient.

Pro:

– procesor puternic, memorie RAM suficienta

– Dual-SIM

– scaner de amprente foarte rapid si eficient.

– functii software utile

– constructie metalica; ofera eleganta si rigiditate

Contra:

– bateria nu poate fi inlocuita

– luminozitatea ecranului in mediul extern nu este prea extraordinara

– camera foto nu impresioneaza

Huawei Honor 7 este disponibil in comertul local prin magazine de specialitate precum eMAG. Pretul smartphone-ului este de 1.899 lei si vine alaturi de un selfie stick Honor cadou in valoare de 50 lei.