Microsoft Lumia 950 Review.

M-am entuziasmat foarte tare la auzul anuntului facut de Microsoft in toamna anului trecut, cand compania a lansat pe piata varfurile de gama – Lumia 950 si 950 XL, cu Windows 10 Mobile. Imi spuneam, ce poate fi mai misto, decat un hardware premium alaturi de cea mai noua versiune de Windows, fie ea si mobila.

Desi asteptam de ceva vreme acest test, abia la jumatatea acestei luni am reusit sa imprumut de la Orange un Lumia 950 (oameni deosebiti), pentru ca Microsoft si-a schimbat agentia de PR, iar in ultimele 6 luni de zile comunicare lor cu presa a fost aproape nula. Sa speram ca totul se va schimba anul acesta!

Revenind la subiectul – Lumia 950, sunt foarte multe lucruri interesante la acest smartphone, dar si unele probleme, despre care am sa va vorbesc in minutele urmatoare.

Haideti, sa ii dam drumul!

Aspect / Afisaj

La prima vedere telefonul Lumia 950 arata foarte bine, insa, dupa cateva minute de butonat incepi sa vezi care sunt problemele cu constructia lui. Ma asteptam la o rama metalica ca pe modelele anterioare – Lumia 930 si Lumia 925. fiind un smartphone Lumia premium. Cu toate acestea, Microsoft a decis sa renunte la ea, probabil, pentru a reduce consturile de productie (mare pacat, acum cand toata lumea cauta sa produca varfuri de gama din metal, sticla, lemn si chiar piele naturala – Galaxy S6, HTC One A9, Moto X, Sony Xperia Z5, LG G4, Huawei P8 si lista poate continua).

Capacul de pe spate este din plastic si e detasabil. De fapt, mare parte din carcasa telefonului este realizata din plastic (policarbonat), care te face sa te gandesti daca se merita sa dai in jur de 2.800 lei pe acest telefon. Butoanele de volum, pornire si cel dedicat camerei foto, se apasa foarte bine la inceput cel putin, pentru ca ,dupa o utilizare mai indelungata, e posibil ca acestea sa inceapa sa joace si sa scoata un zgomot ciudat, ca acele butoane de pe telefoanele ieftine chinezesti. Modelul testat de mine avea un joc la butonul pentru camera foto, si ma gandesc daca nu cumva si celalalte doua butoane vor avea aceeasi problema in timp, deoarece, daca scoatem capacul putem observa pe interior un mecanism (o banda cauciucata elastica, prinsa in doua nituri din plastic) care se poate largi in timp. In rest, nimic impresionant la design-ul telefonului, poate doar logo-ul Windows si aspectul camerei foto de pe spate, care aduc un plus de eleganta telefonului. Una peste alta carcasa, design-ul lui Lumia 950, imi aminteste de telefoanele din seria Nexus, de acel plastic “catifelat” la atingere, care ofera extra grip (prindere) comparativ cu carcasele lucioase.

In partea de jos a telefonului se gaseste portul USB Type-C v3.1, pe laterale se afla doar butoanele de volum, pornire si cel al camerei foto, toate trei amplasate in partea dreapta cum privim la ecran, iar deasupra se gaseste jack-ul audio de 3.5mm. Pe spate se afla camera de 20MP cu tehnologie PureView, ce vine insotita de blit LED triplu si imediat in vecinatate se gaseste si unicul difuzor al smartphone-ului. Sub capac se ascunde bateria detasabila (despre care voi detalia spre finalul acestui review), cele doua sloturi SIM (ambele sunt de tip nano SIM) si slotul microSD.

Ecranul este partea care mie mi-a placut foarte mult la acest smartphone. Telefonul dispune de un panou de 5.2″ in diagonala cu tehnologie AMOLED, a carui rezolutie de 2.560 x 1.440 pixeli si densitate de 564 ppi, iti va oferi o experienta vizuala deosebita. Culorile sunt vii, luminozitatea este buna si beneficiaza si de un contrast puternic (negrul e negru, multumita inovatiei – ClearBlack). Singura problema cu acest display, ca la mai toate telefoanele de altfel, este vizibilitatea redusa atunci cand suntem afara, in bataia soarelui. Altfel, vizualizarea de continut video este excelenta pe acest ecran AMOLED protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 3.

Hardware

Datorita faptului ca sistemul de operare Windows (versiunea mobile) nu necesita hardware puternic pentru a rula fara probleme, Lumia 950 nu a fost echipat cu specificatii ultimul racnet. Sincer, nici nu avea nevoie, deoarece ruleaza orice aplicatie fara probleme. Poate singurele mici observatii le-as face in cazul performantei telefonului in unele jocuri (acele jocuri care cer procesare grafica 3D), cand, uneori se simte un usor lag. Lumia 950 este echipat cu procesorul hexa-core pe 64-bit Qualcomm Snapdragon 808, cu acceleratorul grafic mobil Adreno 418, are 3GB memorie RAM si 32GB spatiu intern pentru stocare fisiere, iar slotul microSD iti ofera posibilitatea sa mai adaugi un card de pana la 200GB.

Sunetul este redat destul de decent de singurul difuzor amplasat pe partea din spate sus, in dreptul camerei foto. Inca astept ca Microsoft sa integreze difuzoare stereo (eventual frontal) cu tehnologie avansata in genul Beats Audio sau Dolby Sound. In schimb, la capitolul conectivitate, Lumia 950 este pregatit din toate punctele de vedere. El vine cu tehnologie 4G LTE, cu Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, NFC si incarcare wireless, port reversibil USB Type-C versiunea 3.1, Radio FM, GLONASS, GPS, etc.

Cu testele benchmark nu prea mi-am batut capul, deoarece nu exista o aplicatie emblematica pentru acest segment, cum exista pe Android sau iOS. Dar, despre lipsa de aplicatii din Windows Phone Store si slaba lor programare si optimizare, voi vorbi in sectiunea ‘Software’ ceva mai tarziu.

Revenind la partea hardware, specificatiile tehnice ale lui 950 aproape ca nu justifica pretul final al smartphone-ului.

Software

La acest capitol avem in sfarsit lucruri interesante de povestit. E primul review dupa mult timp, cand va pot spune lucruri noi si interesante despre platforma mobila a celor de la Microsoft.

Sa incepem cu sistemul de operare Windows 10 Mobile, care aduce o sumendenie de noutati si imbunatatiri insa, nu vreau sa va entuziasmez prea tare, pentru ca, inca sunt multe lucruri de rezolvat. Sistemul e pling de bug-uri. Pana si noutatile aduse, cum e functia ‘Continuum‘ sau cea ‘Hello‘, sunt abia in variante beta, ele necesita dezvoltare, deoarece functiile acestea sunt inca limitate ca si functionalitate. Ma bucur in schimb, ca odata cu Win 10 Mobile se rezolva problema conectarii la o retea Wi-Fi. Pe mine ma deranja faptul ca nu puteai sa faci un simplu tap pe iconita din bara de notificari pentru dezactivare Wi-Fi. Daca aveti un telefon cu Windows Phone, cred ca stiti ce spun. Cu toate ca pe W10 Mobile, Microsoft a mai optimizat si eficientizat sturctura meniurilor si a tiles-urilor (dalelor), totusi, ramane foarte mult spatiu neutilizat. Interfata este la fel de neinspirata ca si in trecut, desi are potential mare. Nu ne ramane decat sa speram ca dezvoltatorii de la Microsoft vor fi mai inspirati in viitor.

Nu stiu, daca toate telefoanele cu Win 10 Mobile au aceasta problema, insa, unitatea mea de teste avea o problema, un bug de sistem care nu m-a lasat sa descarc aplicatii de pe magazin si nici sa le actualizez pe cele deja instalate din fabrica, desi eram conectat la o rete Wi-Fi (download de mare viteza). Poate ca acesta este doar unul din multele motive pentru care Microsoft amana de foarte multa vreme distribuirea actualizarii de soft la noua versiune Windows 10 Mobile. Se aude ca abia spre finalul lunii februarie se va da drumul la update.

Revenind, Continuum este o functie foarte interesanta, dar limitata foarte mult. Continuum iti permite utilizarea telefonului sub forma de PC Desktop, tot ce trebuie sa faci e sa conectezi telefonul prin Wi-Fi la un TV sau la un monitor cu Miracast integrat, ori cu ajutorul unui cablu prin adaptorul lansat de Microsoft, special creat pentru experienta Continuum. Pe scurt, Continuum ofera o experienta Desktop PC on-the-go, insa una limitata. Odata ce ati conectat telefonul la un display cu Miracast, veti putea accesa continutul de pe el aproape ca de pe un PC. Veti putea chiar conecta o tastatura prin Bluetooth sau un mouse wireless la telefon, insa interfata grafica Continuum si functionalitatea sa este mult mai limitata ca interfata Windows 10 pentru PC. Astfel, aveti acces la butonul Start, la browserul Edge, la accesarea clientului de email la fel ca pe desktop, la browsing printre fisierele din telefon (documente, poze, video) si cam atat.

Acum sa vorbim despre functia Hello, care, practic, iti permite adaugarea unui pin de siguranta si memorarea ochilor (irisului) cu ajutorul camerei foto si a unui software destept, care iti permite deblocarea telefonului doar prin simpla privire in camera frontala. Hello se apropie de ceea ce ar trebui sa fie o scanare si identificare a retinei proprietarului telefonului. Este un plus de securitate adus telefonului pentru protejarea datelor.

Un alt aspect pozitiv este modul ceva mai interactiv al Tiles-urilor (nu toate, doar unele dintre ele). Inca astept ca aplicatii precum Facebook, Instagram sau Flipboard, sa beneficieze de un Live Tile care sa afiseze mai multa informatie si sa iti permita sa vezi mai multe imagini direct pe ecranul principal.

Camera foto

Despre camera foto pot spune ca este una din cele mai bune de pe piata in acest moment. Nokia, sau mai nou Microsoft, ne-au obisnuit cu camere foto exceptionale, ce echipeaza telefoanele din gama Lumia. In primul rand multumita lentilei Carl Zeiss si in al doilea rand multumita tehnologiei PureView. Mai jos, aveti o galerie foto si un video sample filmat la rezolutei 4K, care cred ca spun totul despre calitatea acestei camere de 20MP cu blit triplu LED, autofocus si stabilizator de imagine optic.

Fotografiile realizate cu camera foto pot fi vazute la rezolutie maxima daca accesati acest link.

Camera frontala dispune de un senzor de 5MP si poate reda video in conferintele de pe Skype la rezolutie 1080p. De asemenea, camera frontala functioneaza si ca scaner al irisului pentru identificarea proprietarului telefonului si deblocarea gadgegtului.

Baterie

La o utilizare normala (cu un singur SIM) bateria Li-Ion cu capacitatea de 3.000 mAh mi-a oferit intre 12 si 14 ore de utilizare (depinde de zi), pana sa imi ceara sa o reincarc. Chiar si la o utilizare intensa scoti aproximativ 8-9 ore de utilizare. Incarcarea baterie se poate efectua, atat prin cablul reversibil USB-C v3.1, cat si prin incarcare wireless, daca detineti un incarcator de acest gen.

Concluzie

Microsoft mi-a lasat impresia ca a lansat mai degraba cele doua modele Lumia 950 si 950 XL pentru a-si promova sistemul Windows 10 Mobile, concentrandu-se mai putin pe experienta de utilizare a posesorilor acestor modele, desi Microsoft sustine ca este devotata pe dezvoltarea unei experiente desavariste. Telefonul Lumia 950 este un telefon bun, insa nu prea isi justifica pretul mare la liber. In schimb, daca il achizitionati la abonament, nu veti scoate din buzunar mai mult de 200 de Euro pentru achizitia lui, ceea ce ar fi o varianta buna. De exemplu, Orange il listeaza in oferta sa la pretul de 188 Euro, cu abonamentul Orange Me 42.

Daca va doriti o noua experienta Windows pe smartphone, dupa deja plictisitorul Windows Phone 8.x di dispuneti si de suma necesara achizitionarii acestui model, atunci Lumia 950 este ceea ce cautati. In momentul de fata este singurul smartphone din segmnetul premium, care ofera acces la Windows 10 Mobile.

Plusuri:

Windows 10 Mobile

incarcare wireless

Continuum (experienta Desktop PC)

Hello (citire iris)

autonomie buna a bateriei

camera foto exceptionala

dual SIM

ecran AMOLED cu rezolutie 2K

Minusuri:

carcasa din plastic ieftin pentru pretul pe care il are

butoanele sunt la fel de slab realizate

bug-uri ale sistemului de operare (probabil vor fi remediate trepate prin actualizari de soft)

Eu, personal, inca astept ca sistemul de operare sa devina stabil, functiile sale sa fie mai eficiente, numarul aplicatiilor disponibile pe magazin sa creasca si sa fie macar la nivelul celor de pe Android si iOS, iar telefoanele varf de gama Microsoft Lumia sa beneficieze intr-o zi de o constructie premium demna de un varf de gama, precum cea a telefoanelor de top ale companiilor concurente.

Daca aveti intrebari legate de acest smartphone, va rugam, sa o faceti in sectiunea de comentarii, ceva mai jos.