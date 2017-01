Sphero BB-8, o sursa de divertisment inedita, pentru fanii Star Wars

Star Wars episodul VII, fara doar si poate, a fost cel mai asteptat film spre finalul anului 2015. Oriunde te-ai fi plimbat, ai fi gasit cel putin un obiect care sa anunte lansarea episodului intitulat – The Force Awakens.

Asa l-am gasit si pe BB-8 produs de Sphero, robotelul acela simpatic, pe care il indragisem din film. Odata scos din cutie, am observat cele 3 piese care-l insotesc: corpul principal care se rostogoleste, capul BB-8 ce se prinde magnetic de corp cu ajutorul unor role si suportul de incarcare ce se conecteaza prin-un cablu USB.

Foarte usor de controlat cu ajutorul unei aplicatii (compatibila cu terminalele cu iOS si Android) ce se instaleaza pe telefon, micutul droid de marimea unei mingi de baseball, s-a dovedit a fi un gadget care-ti inveseleste ziua, care te relaxeaza, atunci cand il conduci printre picioarele mobilierului din casa. Prin aplicatia ‘BB-8 App Enabled Droid’, pe care o puteti descarca gratuit din App store sau Google Play Store, jucaria inteligenta poate fi conectata foarte usor prin Bluetooth, doar tinand deasupra ei telefonul. In aplicatie vom gasi o interfata grafica simpla si trei optiuni de control, inclusiv comenzi vocale precum cele pentru patrulare si explorare a imprejurimilor.

1. Optiunea Drive – utilizand 2 controllere de ghidare si stabilitate a robotelului, droid-ul se poate controla prin mediul in care se deplaseaza.

2. Patrol – acest mod a fost creat pentru a ne arata ca BB-8 este mai mult decat o jucarie, iar propria personalitate si-o imprima aici cu fiecare patrulare de unul singur, a zonei in care se afla. Chiar daca va intalni obstacole in jur si-i va cadea capul in urma impactului, acesta se va aplica cu lejeritate la loc.

3. Holographic Messaging – BB-8 poate inregistra mesaje pe care ulterior, cu ajutorul realitatii augumentate, le va afisa pe smartphone.

O distractie foarte faina o reprezinta comenzile vocale prestabilite precum ‘Run away’, ‘It’s a trap’ sau ‘Look around’.

De mentionat faptul ca sunetele pe care le veti auzi in clipa in care va veti juca cu el, nu se aud din droid, ci din smartphone-ul pe care il veti folosi pentru a controla micul robotel.

Din punct de vedere tehnic, Sphero BB-8 vine la pachet cu o multime de specificatii demne de luat in calcul. Creat dintr-un material durabil – policarbonat, face ca orice lovitura pe care ar incasa-o, sa fie insesizabila. Constructia sa este destul de solida si rezistenta la socuri mecanice, iar pentru o deplasare usoara se recomanda o suprafata plana, neteda, evitand covoare inalte sau alte obiecte care l-ar putea impiedica sa se miste. Avand un sistem intern de ghidare pe baza de giroscop si accelerometru, manevrabilitatea gadget-ului se face extrem de facil. Pana si un pustiu poate invata foarte usor cum sa-l ghideze.

Incarcarea bateriei droid-ului se face in aproximativ 3 ore, iar autonomia ei este de peste o ora de la o incarcare completa.

Sphero BB-8 raspunde extrem de bine la interactiunea cu posesorul sau, astfel ca pe perioada testelor robotelul a devenit o alternativa atractiva de divertisment, mai ales, dupa o zi incarcata la birou.

Daca v-am trezit interesul, pe BB-8 il puteti gasi in oferta celor de la F64, impreuna cu cea mai interesanta experienta din domeniul jucariilor tehnologice.