Huawei P8 Lite Review – Eleganta in exprimare la un pret foarte bun

Au trecut vremurile in care telefoanele mai accesibile ca pret erau catalogate ca fiind de proasta calitate. In prezent, smartphone-urile de nivel mediu sunt mai bune ca niciodata, iar Huawei pare a fi unul dintre producatorii care au inteles aceasta necesitate a clientului de a beneficia de un telefon cu o estetica premium si un hardware decent, totul la un pret la care sa ii ofere acestuia o experienta apropiata de cea pe care o ofera un varf de gama.

Astfel, Huawei a create si lansat pe piata telefonul P8 Lite, varianta mai accesibila a lui Huawei P8, care beneficiaza de o constructie a carcasei ce ne aminteste de design-ul varfului de gama din 2015, chiar daca Huawei a inlocuit metalul cu materialul plastic pe acest model pentru ca pretul sa nu depaseasca un anumit prag. Functiile si caracteristicile echilibrate ale lui P8 Lite i-au adus producatorului chinez vanzari de peste 10 milioane de unitati la nivel global, asta in doar 9 luni de zile de la lansarea telefonului.

Haideti, sa aflam impreuna de ce P8 Lite a intrat in top 5 cele mai bine vandute smartphone-uri pe piata din Romania in perioada iunie 2015 – ianuarie 2016.

Aspect / Afisaj

Chiar daca carcasa lui P8 Lite este realizata in intregime din material plastic in loc de metal, P8 Lite mentine liniile de design ale varfului gamei, linii care ii confera acel plus de stil si eleganta smartphone-ului. Spre exemplu, rama din plastic este atat de bine realizata si finisata, incat ai crede ca este realizata din metal, iar textura carcasei de pe spate pare sa imite lemnul (pal laminat). Aceasta combinatia de alb cu auriu si atentia la detalii acordata de catre Huawei, ii va face pe cei din jur sa creada ca sunteti posesorul unui telefon scump. P8 Lite beneficiaza de o constructie solida, chiar daca este realizata in mari proportii din material plastic.

In partea de jos imediat sub display regasim logo-ul Huawei, iar deasupra de ecranul de 5″ in diagonala se gasesc camera frontala, ear piece-ul si senzorii telefonului. Butoanele fizice sunt amplasate pe partea laterala dreapta cum privim la ecran. Butonul de Power are chiar un desgin distinct, pentru a nu fi confundat de utilizator cu tasta de volum. Tot aici regasim si cele doua sloturi ale telefonului: micro si nano SIM (cel de-al doilea slot functioneaza si ca slot microSD in cazul in care utilizatoru doreste sa extinda memoria interna a telefonului). In partea de sus se regasesc jack-ul audio de 3.5mm si microfonul care ajuta la anularea zgomotului de fundal, iar in partea inferioara a telefonului se afla portul micro USB 2.0 si grilajele sub care se ascunde doar un difuzor.

Ecranul telefonului masoara 5″ in diagonala si dispune de un panou de tip IPS LCD cu rezolutie HD (1.280 x 720 pixeli) si o densitate de 294 ppi. Culorile acestui panou sunt calde, luminozitatea ecranului este buna, iar contrastul puternic, astfel ca este suficient pentru necesitatile zilnice, cum ar fi vizualizarea de continut video in format 720p pe YouTube sau orice alte videoclipuri in format HD. Sa mai mentionam faptul ca ecranul este protejat de un strat de sticla, dar care nu este produsa de Corning.

Hardware

Huawei a dotat smartphone-ul P8 Lite cu 2GB memorie RAM, cu 16GB spatiu intern pentru stocarea fisierelor, cu procesorul octa-core HiSillicon Kirin 620 si acceleratorul grafic mobil Mali-450MP4. Aceasta combinatie hardware ii permite telefonului P8 Lite sa ruleze mare parte din aplicatiile si jocurile disponibile pe Google Play Store fara probleme. Putem da ca exemple jocuri ca Spider Man produs de Gameloft sau Real Football 2015.

In testele benchmark Huawei P8 Lite a realizat un scor de 17.200 puncte in testul HTML5 in aplicatia AnTuTu, in timp ce in aplicatia GeekBench3 a realizat un scor de 590 de puncte single-core, respectiv 2.600 de puncte multi-core, dupa cum se poate vedea pe capturile de ecran.

Din punct de vedere al conectivitatii telefonul dispune de cam tot ceea ce poti avea nevoie de la un smartphone, inclusiv NFC. P8 Lite vine cu conectivitate Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, micro USB 2.0, GPS, Glonass si are si radio FM.

Difuzorul amplasat in partea stanga inferioara a telefonului, imediat langa portul micro USB, se aude neasteptat de bine, sunetul redat este mai mult decat puternic. Sunt chiar incantat de calitatea lui.

Software

Huawei a lansat in Europa smartphone-ul P8 Lite cu versiunea de Android, Lollipop 5.0, peste care a adaugat propria interfata grafica denumita Emotion UI, versiunea 3.1, care aduce o sumedenie de functii si posibilitati de customizare ale intregului UI (de la iconite, la scurtaturi, meniuri, teme, etc). De asemenea, avem parte de o serie de functii si asistenta Smart, cum ar fi Motion Control (flip to mute, shake to rearrange sau comenzi pe baza de litere “desenate” pe ecranul telefonului aflat in modul standby. De exemplu, daca glisati cu degetul litera C pe ecran puteti porni instant camera foto, E este pentru a deschide browserul, etc), Navigation bar (meniul virtual sau butoanele software on-screen care ne ajuta la navigarea prin telefon), One-hand UI (permite redimensionarea butoanelor din aplicatia Phone Call, pentru a fi mai usor de utilizat telefonul cu o singura mana) sau Gloves Mode (care permite utilizarea telefonului cu manusi).

La cate functii software si posibilitati de customizare aveti pe acest model de smartphone, cu siguranta ca nu va veti plictisea prea repede de softul lui. In plus, Huawei va actualiza modelul P8 Lite la versiunea Marshmallow.

Camera

Huawei P8 Lite dispune de o camera principala de 13MP cu autofocus, HDR si blit LED, care poate fotografia la o rezolutie maxima de 4.160 x 3.120 pixeli in format 4:3 si poate realiza videoclipuri la rezolutie Full HD (1.920 x 1.080p). Camera nu se descurca rau dupa cum puteti observa din galeria foto realizata saptamana aceasta. Practic, inlocuieste cu succes o camera point-and-shoot, astfel ca materialele realizate cu aceasta camera sunt mai mult decat decente pentru a fi impartasite cu prietenii pe retelele de socializare sau pe YouTube. In conditii de luminozitate scazuta camera intampina probleme, fotografiile devin granulate, dar asta se intampla la majoritatea telefoanelor si oricum nu este un smartphone flagship, ca sa avem pretentii la o camera super performanta.

Camera secundara (frontala) este echipata cu un senzor de 5MP, cu ajutorul caruia puteti realiza selfie-uri la o rezolutie maxima de 1.944 x 2.592 pixeli. De asemenea, puteti inregistra videoclipuri la rezolutie 720p HD cu aceasta camera, ceea ce inseamna ca veti putea face stream live video in conferinte, bineinteles, daca serviciul utilizat va permite o astfel de rezolutie.

Baterie

Bateria Li-Ion incorporata de catre Huawei in acest smartphone are o capacitate de 2.200 mAh si ofera pana la 11 ore de discutii in retelele 3G sau pana la o zi de utilizare standard (vizualizat de continut video moderrat, ceva gaming, apeluri preluate, navigare pe internet WiFi/4G, etc) la o incarcare full (100%), incarcare a baterie ce se efectueaza in aproximativ 1 ora si 40 de minute.

Concluzie

Pentru pretul de aproximativ 900 de lei (in retail), Huawei iti ofera un smartphone echilibrat din punct de vedere al performantei, ce dispune de un design frumos. Telefonul poate cu usurinta deveni accesoriul care sa completeze tinuta eleganta purtata la o intalnire de afaceri, la o nunta, un botez sau la o cina romantica in doi. Raportul calitate-pret al lui Huawei P8 Lite este foarte bun. Pentru pretul mai sus mentionat, utilizatorul primeste un smartphone cu procesor octa-core, cu camera foto de 13MP, cu sistemul de operare Android 5.0 cand il scoti din cutie, dar cu posibilitatea de a-l actualiza la Android 6.0 Marshmallow, dupa spuneam si ceva mai devreme in sectiunea software. P8 Lite nu rupe gura targului in materie de performanta hardware, dar nici nu dezamageste atunci cand ai nevoie de el.

Plusuri:

desgin frumos si elegant

camera cu senzor de 13MP

baterie cu autonomie de o zi (optimizare software si hardware foarte buna de la Huawei)

NFC (plati mobile)

doua sloturi SIM

Minusuri:

poate lipsa portului infra rosu pentru telecomanda TV

Huawei P8 Lite este disponibil in retailul romanesc la un pret de aproximativ 900 de lei, dar il gasiti si in oferta operatorilor telecom, daca sunteti dispusi sa semnati un contract pe 2 ani de zile cu acestia.