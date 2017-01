Nexus 6P Review – Google si Huawei aduc fanilor primul Nexus premium

Nexus 6P Review.

Perioada 2014 – 2015 a fost una de tranzitie pentru producatorii din industria mobila. In aceasta perioada s-a facut trecerea de la smartphone-urile varf de gama construite din material plastic la cele realizate din metal si sticla, iar Google nu putea sa rateze o asemenea ocazie, avand in vedere ca detine cel mai utilizat si mai raspandit sistem de operare mobil la nivel global. De aceea, spre finalul lui 2015, Google a lansat pe piata nu unul, ci, doua telefoane Nexus. Cel mai mic si mai accesibil ca pret, Nexus 5X, a fost realizat in colaborare cu producatorul LG Electronics, in timp ce modelul mai elegant si mai premium, Nexus 6P, a fost construit de catre chinezii de la Huawei, telefon testat in redactia Gadget Talk in ultimele 2 saptamani, despre care va vom povesti in minutele urmatoare.

Haideti sa vedem ce noutati aduce Nexus 6P liniei de smartphone-uri Google Nexus!

Aspect / Afisaj

In cazul in care nu sunteti familiarizati cu brandul Nexus (telefoane create de diferiti producatori de gadgeturi dupa ideile si indicatiile celor de la Google), Nexus 6P este primul smartphone al seriei care beneficiaza de o constructie premium, de o carcasa metalica unibody. A fost necesar ca Huawei sa se alature proiectului Google Nexus, pentru ca lumea sa poata beneficia in sfarsit de un telefon Nexus premium, bazat pe sistemul Android in stare pura.

In partea de jos gasim portul USB-C si microfunul pentru apelurile telefonice, pe partea laterala dreapta cum privim la ecran sunt pozitionate butoanele de volum si pornire/oprire telefon, deasupra se afla jack-ul audio si si liniile pentru antenele radio, iar in partea stanga cum privim la ecran se afla slotul SIM, pe care il accesam cu o cheita (ac). Pe spate sunt pozitionate camera principala, microfonul pentru anularea zgomotului de fundal si senzorul pent amprente.

Cu o constructie solida, realizata dintr-o bucata de aluminiu, Nexus 6P este un smartphone rigid ce sta bine in mana la cei 16 cm lungime x 7 cm latime si 7.3mm grosime. Telefonul cantareste 178 de grame si ar putea parea putin greoi si mare in mana unora, insa, trebuie sa stiti ca beneficiati de doua difuzoare stereo amplasate frontal, de o baterie cu capacitate mare si de un ecran generos AMOLED care masoara 5.7″ in diagonala.

Panoul AMOLED si rezolutia Quad HD (2.560 x 1.440 pixeli) ii ofera utilizatorului de Nexus 6P o experienta vizuala deosebita, dublata de sunetul stereo redat, spuneam, de cele doua difuzoare frontale. Culorile afisajului sunt calde, unghiul de vizibilitate este peste media afisajelor din segmentul de smartphone, iar contrastul puternic si negrul adanc pe care il poate reda panourile AMOLED contribuie si mai mult la o experienta multimedia desavarsita. Vizualizarea de continut video de pe YouTube sau a filmelor este exceptionala. Ecranul este acoperit si protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 4.

Hardware

Din punct de vedere al specificatiilor tehnice Google a optat pentru cel mai tare hardware disponibil la data la care a lansat pe piata telefonul Nexus 6P. Astfel, telefonul este echipat cu un procesor octa-core Snapdragon 810 produs de Qualcomm. Acest procesor dispune de 4 nuclee ARM Cortex-A53 tactate la frecventa de 1.55GHz, respectiv 4 nuclee ARM Cortex-A57 de 2GHz. Acceleratorul grafic mobil este un GPU Adreno 430 si este ajutat de 3GB memorie RAM. Nexus 6P este disponibil in trei variante de stocare (memorie interna): 32/64/128GB si nu dispune de slot microSD. Cei care cunosc istoria celor de la Google, stiu ca, compania nu produce telefoane Nexus cu un asemenea slot din doua motive: 1) performanta telefonului este mai buna; 2) ofera acces la serviciul de cloud Google Drive.

Multumita listei de caracteristici tehnice detaliate ceva mai sus, telefonul a reusit un scor de 73.473 puncte in aplicatia AnTuTu, respectiv 846 puncte single-core si 3.345 puncte multi-core in aplicatia GeekBench 3.

Sunetul este redat prin cele doua difuzoare stereo amplasate frontal, fapt ce face ca experienta audio pe acest telefon sa fie mult peste ceea ce ofera un iPhone sau un Galaxy sau un Xperia smartphone, care vin dotate numai cu un singur difuzor.

Telefon dispune de incarcare si transfer de date prin noul standard reversibil USB-C, de conectivitate Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, DLNA si de un senzor pentru amprente care creste securitatea telefonului prin posibilitatea de blocare pe baza amprentei proprietarului salvata si stocata in chipul special integrat in telefon, care cripteaza acest tip de informatie.

Software

Google Nexus 6P ruleaza vesiunea pura Android, adica, versiunea Android 6.0 Marshmallow nealterata de producatorii de telefoane. Telefonul vine numai cu aplicatiile native dezvoltate de Google gata preinstalate (Gmail, YouTube, Chrome, Drive, Photos, Play store, etc). Astfel, telefonul executa foarte bine orice comanda sau sarcina ii dai sa execute, permitandu-ti sa rulezi in background un numar mai mare de aplicatii fara a ii afecta prea mult performanta.

Camera

Google a echipat telefonul Nexus 6P produs de Huawei, cu o camera foto principala ce beneficiaza de o lentila cu senzor de 12.3MP capabila sa inregistreze video la o rezolutie maxima Ultra HD de 2.160 pixeli la 30 de cadre pe secunda. Camera dispune de un blit LED in doua tonuri, de un unghi de deschidere de f/2.0, autofocus laser, focus tactil, HDR si Panorama. Mai jos gasiti o galerie foto cu imaginile capturate cu aceasta camera de 12.3MP.

Camera frontala dispune de un senzor de 8MP capabil sa redea si sa filmeze video in format Full HD (1080p la 30 de cadre pe secunda). Ideala pentru pasionatii de selfies, ori pentru videoconferinte online.

Baterie

Cu o capacitate a bateriei mai mare ca cea a majoritatii telefoanelor pe care le testam saptamanal, bateria incorporata (nedetasabila) Li-Polymer de 3.450 mAh a telefonului Nexus 6P ofera pana la o zi de utilizare intensa fara probleme, si poate oferi chiar o zi si jumatate, spre doua zile de utilizare, daca nu exageram cu conexiunea 4G, cu vizualizarea de continut video la o luminozitate mai mare de 40% sau de gaming excesiv. Telefonul poate fi incarcat de la 0 la 100% in aproximativ o ora si jumatate, ceea ce este destul de bine, dat fiind capacitatea mare de stocare a energiei bateriei.

Concluzie

Dupa 2 saptamani de utilizare a smartphone-ului Nexus 6P, pot spune cu siguranta ca, Google in parteneriat cu producatorul Huawei, au realizat unul dintre cele mai bune smartphone-uri din ultimii ani si primul Nexus cu adevarat premium. Pe langa design-ul elegant (materialele premium utilizate la realizarea carcasei), telefonul ofera o experienta stock Android si una multimedia si de gaming deosebita, multumita ecranului 2K si a celor doua difuzoare stereo frontale.

Minusuri:

lipsa slot micoSD

lipsa port infra rosu pentru telecomanda TV

Plusuri:

ecranul 2K

difuzoarele stereo frontale

capacitatea mare a baterie

experienta curata Android Marshmallow

senzor pentru amprente

constructie premium solida

Telefonul Google Nexus 6P construit de Huawei poate fi achizitionat prin magazinele de retail de la noi la un pret de aproximativ 2.650 lei. Noi va recomandam magazinul de retail eMAG, deoarece ofera si un mic cadou la achizitia telefonului in aceasta perioada. Este vorba de un acumulator extern.