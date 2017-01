Canon EOS 7D Mark II – “Bagheta” alaturi de care orice fotograf devine un magician

In urma cu putin timp, sub influenta unei primaveri nehotarate si a unor situatii meteorologice imprevizibile, am decis ca este cazul sa aduc ceva nou in viata mea si am acceptat provocarea de a ma “imprieteni” timp de o saptamana cu DSLR-ul de la Canon, EOS 7D Mark II.

Ar fi multe de dezvoltat in zona specificatiilor tehnice, dar nu voi intra in detalii amanuntite (le puteti accesa si voi pe site-ul producatorului), ci, ma voi rezuma in a va impartasi experienta mea de fotograf amator in compania unui partener ca EOS 7D Mark II, ce s-a prezentat foarte bine intr-o serie de situatii dificile, facandu-ma acum sa spun ca este un instrument ideal pentru fotografia sportiva sau salbatica.

Inca de la inceput, datorita ergonomiei reusite, mi-a cucerit increderea si am stiut ca vom avea o experienta placuta. Prin priza buna facuta cu mana a unui body robust ce are in compozitia sa un magneziu durabil, care-l face rezistent la praf, umezeala si la conditiile nefavorabile, Canon EOS 7D Mark II vine cu un ecran LCD de 3”, cu un vizor inteligent si luminos.

Mi-a fost relativ usor sa fac setarile corespunzatoare pentru incadrarea dorita. Cu o multime de optiuni de personalizare disponibile EOS 7D Mark II vine cu APS-C rafinat de dimensiuni de 20,2 megapixeli senzor CMOS cu doua procesoare DIGIC 6 pentru imagini superbe. Aparatul este capabil sa produca o calitate inalta bine realizata in imagini, si poate inregistrat video in format 1080p (Full HD) la un zgomot minim, in frame-rate-uri multiple de pana la 60 de cadre pe secunda.

Dual Pixel CMOS AF este o tehnologie de focalizare si vizualizare care ofera abilitati extraordinar de rapide si precise, fiind ideal pentru subiectii de fotografiere si de urmarire in miscare. In plus, combinatia dintre procesoarele dual de imagine alaturi de senzoul CMOS, contribuie la o sensibilitate de lumina scazuta ce este imbunatatita la un ISO 16.000 care poate fi extins pana la ISO 51.200.

Atunci cand am fotografiat cu vizorul optic, am fost intampinata de 65 puncte All Cross-System Type AF (toate in cruce) care m-a ajutat la o acoperire larga a cadrului, avand o buna focalizare cu precizie, in timp real.

Mi-au atras atentia cateva calitati pe care nu voi ezita sa vi la comunic:

Folosindu-ma de intervalele de timp prestabilite si selectate de mine, am reusit sa inregistrez cateva cadre consecutive (poate executa pana la 99).

Aparatul are un GPS integrat ce inregistreaza datele de localizare la fiecare cadru foto facut, dandu-mi date precise precum longitudinea si latitudinea, sau chiar altitudinea si ora

Are sloturi de card CF si carduri SD si port USB 3.0 pentru transfer rapid

Modurile de imagine Style permit realizarea pana la trei setari definite de utilizator

Zoom-ul maxim se obtine doar dintr-un click la review-ul imaginilor

Cu siguranta ca aparatul Canon EOS 7 D Mark II a fost proiectat pentru a satisfice cerintele fotografilor si ale cameramanilor care doresc un aparat foto cu o multime de oportunitati artistice, fiind un instrument ideal, pentru fotografierea creativa si ambitioasa.