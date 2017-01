LG G5 Review – LG-H850, un telefon neconventional, cu design indraznet

LG G5 Review.

Anul acesta LG Electronics a decis ca e timpul pentru o schimbare majora in ceea ce priveste design-ul varfului sau de gama — LG G5, renuntand astfel la carcasa din material plastic sau piele in favoarea unei constructii metalice rotunjita la colturi, pentru a putea implementa slotul modular. Chiar daca nu e primul smartphone care beneficiaza de o asemenea caracteristica, totusi, G5 este primul smartphone mainstream comercializat cu un asemenea slot.

Telefonul a ajuns la noi la redactie prin programul Orange Smartphone Tester, inainte ca G5 sa fie comercializat in mod oficial in Romania. Astfel, vom afla impreuna, mai devreme, daca decizia indrazneata a companiei LG de a lansa un smartphone de top cu un design neconventional este una buna sau nu.

Haideti sa vedem ce ne propune LG in materie de flagship in 2016!

Aspect / Afisaj

Aspectul lui G5 este total iesit din tiparele cu care LG ne-a obisnuit in ultimii ani. Varful de gama de anul acesta dispune de o carcasa metalica cu colturi rotunjite care ne aminteste mai mult de Google Nexus 5X, decat de LG G4 sau LG G3. Carcasa este intr-adevar metalica dupa cum spuneam si mai inainte, insa, la atingere, pare a fi plastic. Aceasta deoarece LG a acoperit carcasa metalica cu o vopsea mata speciala pentru a ascunde acele linii (antene radio) care oricum strica oarecum estetica unor telefoane ca iPhone 6S, One M9, si in acelasi timp pentru a feri utilizatorul de senzatia de metal rece. Unii dintre voi veti aprecia acest strat de vopsea protectoare, altii mai putin. Depinde de preferintele fiecaruia.

LG G5 are nou aranjament al butoanelor. Spre exemplu, pe spate regasim numai butonul de Power, care are dubla functionalitate. In el este integrat si senzor pentru amprente, lucru ce face ca butonul sa clickaie neplacut, in timp ce tastele de volum sunt mutate pe partea laterala dreapta cum privim la ecran. Pe aceeasi parte pe care se afla si butonul care ne permite accesarea slotului modular. Adica, putem detasa bateria sau putem atasa alte accesorii, precum LG Cam Plus sau modulul Hi-Res Bang & Olufsen, pentru o calitate audio superioara. In partea inferioara a telefonul se afla singurul difuzor al acestuia, portul USB-C (usb reversibil) si microfonul pentru conversatiile telefonice. In partea superioara se afla camera frontala de 8MP (selfies), senzorii aferenti si LED-ul pentru notificari, iar deasupra se afla jack-ul audio de 3.5mm, portul infra rosu si microfonul pentru anularea zgomotului de fundal. Pe spate se afla senzorul de amprente ce are si functie de buton pornire/oprire/standby a telefonului, iar imediat mai sus se afla combo-ul de camere foto despre care vom detalia ceva mai tarziu in review.

Ecranul telefonului LG G5 masoara 5.3 inci in diagonala si dispune de rezolutie Quad HD (2.560 x 1.440 pixeli). Este dotat cu un panou IPS LCD tactil a carui densitate a pixelilor este de 554 ppi. Nu e cel mai tare afisaj de pe piata in acest moment, daca e sa il comparam cu afisajul Super AMOLED al lui S7 Edge, de exemplu. Insa isi face treaba si cred ca ii va multumi pe toti cei care sunt in cautarea unui smartphone cu ecran cu rezolutie 2K. Unghiurile de vizibilitate nu sunt tocmai bune, mai ales, in lumina soarelui. Culorile redate de acest panou IPS sunt vibrante, iar contrastul este destul de bun. Totusi, cred ca LG putea sa faca un efort mai mare la acest capitol, avand in vedere ca discutam despre un gadget care reprezinta varful de gama al producatorului sud coreean.

Acest ecran de 5.3″ este protejat de un strat de sticla curbata Gorilla Glass 4 si, dupa cum cred ca ati observat, este usor curbat in partea superioara si cea inferioara a telefonului, dandu-i un aspect mai aparte din punct de vedere estetic. Atunci cand se afla in stand by telefonul afiseaza ora si anumite notificari prin functia Always On.

Hardware

Specificatiile tehnice ale lui LG G5 sunt top of the line. Telefonul vine echipat cu chipsetul Qualcomm MSM8976 care ofera procesorul octa-core Snapdragon 820, dispune de 4GB memorie RAM, 32GB memorie ROM (spatiu stocare intern) si acceleratorul grafic mobil Adreno 530, o combinatie ce ofera o perfromanta desavarsita si o experienta fluida in utilizare, fara pic de lag.

In testele benchmark G5 a realizat un scor de 119.213 puncte in aplicatia AnTuTu, respectiv un scor de 2.240 puncte single-core si 5.050 puncte multi-core.

La capitolul conectivitate LG G5 vine echipat cu tehnologie GSM, CDMA, HSPA, LTE, la care se adauga Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, port infra rosu, GPS, GLONASS si un port USB Type-C care aduce incarcare rapida prin tehnologia Qualcomm Quick Charge 3.0, precum si transfer rapid de date pe si de pe telefon pe un alt dispozitiv compatibil cu acest nou standard din industrie.

Fiindca telefonul a sosit in teste prin programul Orange Smartphone Tester, am beneficiat si de o cartela Orange cu acces la reteaua 4G a operatorului. Vezi capturile de ecran cu rezultatele testelor efectuate in aplicatia Speedtest.net by Ookla.

Sunetul este redat de singurul difuzor pozitionat in partea de jos a telefonului, care emite destul de puternic si de clar pentru un smartphone. Desigur, ca nu veti avea parte de o experienta stereo ca cea oferita de difuzoarele HTC Boomsound, dar calitatea audio este peste media telefoanelor din acest segment premium.

Software

LG Electronics a modificat din nou interfata grafica Optimus UX, ajungand la versiunea 5.0 si renuntand totodata la sertarul de aplicatii, astfel ca toate iconitele aplicatiilor instalate vor aparea pe ecranul principal la fel ca pe iOS, ceea ce inseamna ca daca sunteti un utilizator caruia ii place sa instaleze aplicatii in nestire, atunci pregatiti-va de o dezordine frustranta. Asta, bineinteles, daca nu veti instala un third-party Launcher de pe Google Play Store, cum e Nova Launcher sau Apex Launcher. Cu toate acestea se vede efortul depus de producator pentru a scapa de lagul uneori frustrant intampinat de utilizatori pe modelele varf de gama din 2014 si 2015. Optimus UX 5.0 ii aduce telefonului G5 o serie de functii smart (inteligente), pe care le puteti accesa din meniu daca intrati la sectiunea Setari Smart.

Telefonul ruleaza Android 6.0.1 Marshmallow, oferind astfel toate acele efecte vizuale deosebite ori de cate ori faceti tap pe un folder, un buton sau o iconita. De asemenea, G5 dispune de functia software denumita de Google, Doze (optimizarea consumului de energie din baterie) si vine cu aplicatia LG Friends Manager preinstalata, care va ajuta sa conectati prin Bluetooth rapid accesoriile optionale disponibile si pe care LG le comercializeaza alaturi de acest smartphone.

Camera

Camera foto principala pe varful de gama de anul acesta este una duala, ceea ce inseamna ca vine cu doua camere: una de 16MP si una de 8MP (stabilizator de imagine optic pe 3 axe), pentru ca utilizatorul de G5 sa poata realiza fotografii si videoclipuri wide-angle. Cei care indragesc fotografia piesagistica, cu siguranta. ca vor aprecia cel de al II-lea senzor de 8MP. Meniul aplicatiei Camera este intuitiv si simplu de invatat, iar trecerea pe fotografierea/filmarea in wide-angle, se face cu un simplu tap. Fotografiile, dupa cum puteti observa din galeria foto realizata cu aceasta camera duala ies la o calitate foarte buna, iar in cazul in care simtiti nevoia de o experienta apropiata de camerele mirrorless sau DSLR, dispuneti de un mod manual, dar si de autofocus LASER.

Mai jos gasiti si un videoclip realizat la rezolutie Ultra HD (2160p) cu aceasta camera la 30 de cadre pe secunda si un exemplu cat de rapid se face trecerea de la modul standard la modul wide-angle in timp ce filmam.

Baterie

Bateria Li-Ion detasabila (multumita slotului modular) a lui G5 are o capacitate de 2.800 mAh si ofera pana la o zi de utilizare standard. In cazul in care sunteti un utilizator foarte activ, aveti posibilitatea de a scoate bateria si de a atasa o a doua baterie de rezerva, ceea ce nu e rau deloc. Nu-i asa? Acest sistem de acces la baterie prin slotul modular, iti creaza impresia ca demontezi si reasamblezi la loc o arma, un pistol, ceea ce am gasit a fi o chestie foarte distractiva. Incarcarea baterie prin portul USB-C se efectueaza destul de rapid. In ceva mai mult de 25 de minute, am reusit sa incarc bateria pana la 50%. Acest lucru realizandu-se si multumita tehnologiei Quick Charge 3.0 cu care vine echipat telefonul, dezvoltate de Qualcomm.

Concluzie

Design-ul indraznet propus de LG prin lansarea lui G5 anul acesta, ne demonsteaza faptul ca producatorul a dorit sa faca un pas mare intr-o cu totul noua directie spre deosebire de restul producatorilor, care s-au multumit sa-si imbunatateasca varfurile de gama din anii anteriori. Trecerea la carcasa metalica, adaugarea unui senzor de amprente, sistemul interesant de camera duala, precum si introducerea slotului modular, face ca telefonul G5 sa fie unic in felul sau. Sincer sa fiu, asteptam de ceva vreme un telefon care sa iasa in evidenta cu ceva nou, diferit de ceea ce am vazut disponibil pe piata in ultimii 2-3 ani de zile, iar LG Electronics pare sa fi reusit acest lucru cu flagship-ul G5 in 2016.

Plusuri:

slotul modular care permite schimbararea rapida a baterie si adaugarea de noi accesorii

sistemul de camera duala cu functia wide-angle

senzorul de amprente

port infra rosu pentru telecomanda TV

Minusuri:

nu este waterproof (certificat IP68)

bateria putea avea o capacitate mai mare

functia Always-On nu e atat de vizibila pe cat ar trebui

LG G5 va putea fi achizitionat la abonament primvara aceasta de la operatorii telecom sau la liber. Si tot la liber il veti gasi si in magazinele de retail partenere producatorului LG Electronics. Vom actualiza acest review cu preturile afisate de operatori si retaileri dupa lansarea oficiala a smartphone-ului in Romania.