Despachetare Galaxy S7 Edge si prezentarea generala (video)

Despachetare Galaxy S7 Edge si prezentarea generala a smartphone-ului varf de gama cu margini curbate, propus de producatorul sud coreean in 2016.

Anuntate la finalul lunii februarie, la Mobile World Congress, in Barcelona, si cu debutul oficial pe piata romaneasca la mijlocul lunii martie, telefoanele Galaxy S7 si Galaxy S7 Edge, sunt doua dintre cele mai cautate smartphone-uri anul acesta. Samsung se bucura de vanzari record.

Varianta cu ecran curbat pe ambele margini, S7 Edge, a ajuns si la noi la redactie, cu sprijinul operatorului telecom Orange Romania, caruia tinem sa ii multumim pe aceasta cale pentru unitatea de teste pusa la dispozitie.

Galaxy S7 Edge este dotat cu un ecran Super AMOLED 2K de 5.5″ in diagonala, este echipat cu procesorul octa-core Exynos 8890 (varianta pentru Europa, cealalta versiune dispune de un procesor Snapdragon 820), are 4GB memorie RAM si este disponibil in variante de 32/64 GB. Telefonul mai beneficiaza de o baterie incorporata cu capacitate de 3.600 mAh, ruleaza sistemul de operare mobil Android 6.0 Marshmallow si dispune de o camera principala de 12MP.

Telefonul are un pret care incepe de la 3.550 lei si poate trece de 3.850 lei, in functie de caracteristicile optionale alese.