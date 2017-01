Cat de rezistent este Galaxy S7 Edge la apa? (video)

Rezistenta la apa este o caracteristica pe care multi posesori de varfuri de gama si-o doresc de la telefoanele lor scumpe, iar Samsung Electronics se numara printre producatorii care, uneori, se conformeaza cerintelor clientilor lor.

Cand Samsung a lansat pe piata Galaxy S7 si S7 Edge, in luna februarie a acestui an, producatorul a anuntat ca telefoanele sale sunt certificate IP68, adica, ca sunt rezistente la apa pana la o adancime de 1 metru si jumatate, timp de 30 de minute.

Fiindca am avut in teste un Galaxy S7 Edge si am vrut sa ne convingem de spusele celor de la Samsung, am dat o fuga pana la piscina.

Iata rezultatul testelor noastre!