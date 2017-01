Galaxy S7 Edge Review.

Samsung Electronics facea anul trecut pentru prima data pasul catre gadgeturile cu constructie premium, prin lansarea telefoanele din seria Galaxy S6. Acest lucru se intampla dupa ani buni de lansari de varfuri de gama, realizate din material plastic. Pasul facut a fost unul destul de important pentru companie, cat si pentru fanii brandului sud coreean. Telefoanele din gama Galaxy S6 au prins atat de bine la public, incat, au fost comercializate in zeci de milioane de exemplare pe tot globul.

In 2016, Samsung a decis sa imbunatateasca ceea ce lumea a apreciat cu un an in urma, aducand noilor modele — Galaxy S7 si Galaxy S7 Edge, mici finisaje care sa imbunatateasca design-ul si sa creasca functionalitatea si utilitatea smartphone-urilor din gama Galaxy S.

Dar haideti sa aflam impreuna din Galaxy S7 Edge Review, care sunt noutatile si imbunatatirile aduse de producatorul sud coreean seriei de telefoane Galaxy S7, care, deja, inregistreaza vanzari record.

Aspect / Ecran

Comparand modelul Samsung Galaxy S7 Edge cu S6 Edge, noul model este ceva mai mare la cei 15 cm lungime, 7,2 cm latime si ceva mai gros la 7.7 mm. Insa sta mult mai bine in mana, doarece, marginile telefonului si rama au fost modificate subtil (ecranul curbat pe margini este continuat catre spate de acelasi tip de curbura realizata din sticla la fel ca pe Galaxy Note 5-ul de anul trecut), pentru ca utilizatorul sa nu mai aiba acea impresie, ca il poate scapa din mana in orice moment, iar sticla Gorilla Glass 4 (aceeasi ca si in 2015) contribuie si ea la un grip mai bun.

In partea inferioara a telefonului se gasesc portul micro USB 2.0, jack-ul audio de 3.5mm, microfonul pentru apelurile telefonice si difuzorul. Pe partea stanga cum privim la ecran se afla numai butonul de pornire/oprire/standby, in timp ce pe partea stanga a telefonului, se afla amplasate cele doua butoane de volum. Deasupra gasim slotul dublu: nano SIM + microSD card, pe care il accesam cu cheita inclusa in pachetul in care este livrat smartphone-ul. La cererea posesorii de Galaxy S, Samsung, a hotarat sa introduca anul acesta slotul pentru extinderea memoriei interne a telefoanelor sale flagship, prin adaugarea unui card de pana la 200GB.

Ecranul superb al lui S7 Edge de 5.5″ in diagonala, desi mai mare ca cel al lui S6 Edge, multumita panoului Super AMOLED curbat pe margini i-a permis producatorului sa realizeze un phablet foarte compact, daca e sa il comparam cu alte modele din piata (iPhone 6S Plus, Note 5, Galaxy S6 Edge+ si altele). Rezolutia afisajului este aceeasi de anul trecut, adica, vine cu rezolutie 2K — 2.560 x 1.440 pixeli. Chiar daca au aparut deja telefoane cu rezolutie 4K, cea Quad HD este suficienta ochiul nostru, avand in vedere ca nu percepe un numar atat de mare de pixeli per inch. Densitatea pixelilor pe noul panou de 5.5 inci este mai mica, doar 534 ppi fata de 577 pe modelul de anul trecut, insa raportul dintre dimensiunea ecranului si cea a corpului telefonului este mai mare: 76.1% fata de doar 71.7%, cat e pe S6 Edge.

Hardware

La acest capitol avem o serie de noutati aduse noilor varfuri din gama Galaxy S7 de catre sud coreeni. Fiindca in Europa sunt comercializate modelele cu procesorul octa-core Exynos 8890, modelul primit la redactie pentru teste dispune de acest CPU, in timp ce in SUA sunt comercializate modelele S7 si S7 Edge cu procesorul Snapdragon 820. Stiu ca, unii dintre voi preferati procesoarele Qualcomm insa, va anunta, ca Samsung a optimizat mult mai bine propriul sau procesor, astfel ca autonomia baterie este mai buna pe variantele de model cu chipset Exynos. Alaturi de SoC-ul dezvoltat de Samsung, telefoanele vin echipate si cu acceleratorul grafic Mali-T880 MP12, cu 4GB memorie RAM si 32GB sau 64GB memorie RAM, configuratie hardware care ofera o experienta de utilizare lina, fara urme de lag.

In testele benchmark, telefonul testat de mine cu chipsetul Exynos 8890, a realizat un scor de 114.327 puncte in aplicatia AnTuTu, un scor de 2.169 puncte single-core si 6.403 puncte multi-core in aplicatia GeekBench 3.

Din puncte de vedere al conectivitatii Galaxy S7 Edge beneficiaza de cam tot ce va trece prin minte: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, GPS, GLONASS, micro USB 2.0 cu incarcare rapida, incarcare wireless, Bluetooh 4.2, mai putin acel port infra rosu pentru telecomanda TV si nu are nici radio FM.

Sunetul este redat destul de ok de difuzorul amplasat in partea inferioara a telefonului, dar, parca, ar fi fost altceva sa fi beneficiat de 2 difuzoare stereo dat fiindca discutam despre un smartphone top of the line, nu-i asa?

Galaxy S7 Edge beneficiaza si de un senzor pentru amprente integrat in butonul Acasa, care functioneaza bine, spre foarte bine si este util, atat la blocarea accesului strain pe gadget, cat si la efectuarea de plati cu telefonul, acesta dispunand de un sistem de protectie pe care Samsung il denumeste Knox (securitate mobila).

Si ca sa incheiem cu partea hardware, telefonul este rezistent la apa si nu oricum, el este certificat IP68. Ceea ce inseamna ca poate rezista in apa adanca de pana la 1,5 metri timp de 30 de minute, conform producatorului. Iar ca sa ne convingem de cele sustinute de Samsung, l-am dus la piscina. Spre surprinderea noastra telefonul a rezista cu brio la toate testele noastre.

Software

Samsung Electronics a muncit destul de mult la modificarea propriei interfete grafice TouchWix UX, pentru ca performanta telefonului sa creasca si astfel utilizatorul sa se bucure de o tranzitie fluenta dintr-o aplicatie intr-alta sau dintr-un ecran intr-altul. La acest capitol Samsung a reusit pana la urma sa ne ofere o interfata ca lumea, fara urme de lag, insa continua sa incarce telefoanele cu aplicatii inutile la care se mai adauga si aplicatiile Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype, etc) si cele native de la Samsung (S Voice, S Health, Galaxy Apps, S Planner, Samsung Gear, ), iar daca telefonul va fi achizitionat la abonament prin unul din operatori, asteptati-va sa mai beneficiati si de alte cateva aplicatii catalogate bloatware (inutile).

Galaxy S7 Edge ruleaza sistemul de operare Android, versiunea Marshmallow 6.0, iar telefonul va beneficia de actualizari de securitate lunare, care sa repare posibilele viitoare vulnerabilitatile din sistem, astfel ca utilizatorii sa fie protejati pe cat posibil.

Anul acesta Samsung a introdus functia software Always On display, care va afisa in permanenta ora exacta, data si nivelul bateriei. Din pacate, nu ofera informatii cu privire la notificarile primite, insa, e de asteptat, ca Samsung sa imbunatateasca aceasta functie intr-un viitor software update.

Apoi, avem functia Edge Screen, care acum este mult mai avansata din punct de vedere a functionalitatii meniului de pe margini, totusi, ramane o functie software de ochii lumii mai mult. O functie utila pe noile Galaxy S7 si S7 Edge este cea din sectiunea Advanced Features (Functii avansate), unde avem Games, functie care ne va permite sa ne jucam in voie, fara sa fim deranjati de apeluri telefonice sau de notificari. Smart Manager este o alta functie utila, care functioneaza ca un fel de panou de comanda si control asupra functiilor cheie ale telefonului: bateria, spatiul de stocare, memoria RAM si securitatea dispozitivului.

Ca in fiecare an producatorul sud coreean pune la dispozitia utilizatorilor o sumedenie de functii si aplicatii. Unele sunt utile, altele mai putin, in functie de necesitatile fiecaruia.

Camera foto

Camera foto principala de pe Galaxy S7 si S7 Edge, desi echipata cu un senzor de 12MP, deci, mai mic ca cel de pe modelul edge de anul trecut, dispune de un unghi mai larg de fotografiere (f/1.7), de stabilizare optica a imaginii, de autofocus, blit LED si detectie a fetei. Noua camera fotografiaza exceptional pentru un smartphone, dupa cum se poate observa pe fotografiile realizate in perioada testelor. Videoclipurile le poate filma in format 4K la rezolutie 2.160p la 30 de cadre pe secunda, Full HD la 60 de cadre pe secunda si 720p HD la 240 de cadre pe secunda.

Camera frontala de 5MP dedicata selfie-urilor dispune si ea de acelasi unghi de deschidere de f/1.7, astfel ca in fotografiile de grup vor intra cat mai multi prietenii si/sau colegii.

Mai jos gasiti o galerie foto si un sample video realizat cu camera foto principala a telefonului.

Baterie

Echipat de aceasta data cu o baterie (integrata in telefon) cu capacitate generoasa — 3.600 mAh, telefonul Galaxy S7 Edge ofera o zi de utilizare la modul intens fara nicio problema. In unele cazuri va ramane baterie si pentru a doua zi. Incarcarea telefonului de la 0 la 60% se efectueaza in numai 30 de minute, desi nu dispune de noul standard USB-C, deoarece telefonul dispune de incarcare rapida, fie ca e vorba de modelul cu chipset Exynos ori de cel cu chipset Snapdragon. De asemenea, telefonul dispune si de incarcare wireless, ceea ce e un plus. Se pare ca, anul acesta, Samsung si-a ascultat fanii. Astfel a introdus o baterie cu o autonomie care sa nu ii mai faca pe acestia sa alerge in disperare dupa o priza (sursa de energie), cum se intampla cu modelele din seria Galaxy S6.

Concluzie

Samsung a imbunatatit designul premium introdus pentru prima data anul trecut si a adaugat in plus toate caracteristicile importante pe care oamenii le-au cerut de la producator: o autonomie mai mare a bateriei, slot micro SD card, design care sa creasca gripul telefonului in mana utilizatorului, rezistenta la apa IP68 si o camera foto mai putin protuberanta, care sa nu iasa prea mult din carcasa telefonului.

Din punctul nostru de vedere Samsung a pus anul acesta punctul pe i cu telefoanele S7 si S7 edge, livrand doua telefoane de top asa cum multa lume si le doreau in 2015.

Plusuri:

slot micro SD

autonomie buna a bateriei (in special pe modelul cu chipset Exynos)

rezistenta la apa (sa tot butonezi telefonul, fie ca esti in apa la mare sau pe strand, conversatia continua)

ecran mai mare Super AMOLED si curbat pe margini

Minusuri:

poate lipsa standardului USB-C

lipsa port infra rosu pentru telecomanda

lipsa radio FM

Telefoanele Samsung Galaxy S7 si Galaxy S7 Edge sunt disponibile in oferta operatorilor telecom si a magazinelor de retail partenere producatorului din toata tara.