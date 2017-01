Huawei P9 Review – Cel mai cochet flagship smartphone, in 2016

Huawei P9 Review.

Huawei se afla intr-o ascensiune puternica in ultimii 2-3 ani de zile, iar 2015, reprezinta anul in care producatorul chinez nu numai ca a realizat cel mai mare profit din 2008 incoace (5.7 miliarde de dolari profit net), dar a reusit si sa urce pana pe locul 3 in topul celor mai buni producatori de smartphone luandu-le fata unor companii precum LG, Sony sau HTC, si de asemenea reusind sa incheie o colaborare fructuoasa cu Google, prin lansarea celui mai apreciat Nexus de pana acum, Nexus 6P.

In 2016, producatorul chinez a lansat Huawei P9 (varful de gama), si trebuie sa recunosc ca asteptam de ceva timp sa pun mana pe acest smartphone, deoarece, ramasesem placut surprins la inceputul lunii aprilie, atunci cand Huawei a lansat acest model in cadrul unui eveniment, ce a avut loc la Londra.

Va propun, ca in urmatoarele minute, sa aflam impreuna care sunt punctele forte ale lui P9, pentru a ne lamuri daca telefonul este un adevarat pretendent la titlul de cel mai bun smartphone anul acesta.

Aspect / Afisaj

Huawei P9 este fara dubii un telefon dichisit. De cum il scoti din cutie, observi liniile elegante si grija cu care producatorul Huawei a construit carcasa metalica (unibody) a telefonului. Metalul se imbina perfect cu sticla usor curbata spre marginile ecranului de 5.2″ in diagoanala, rezultand un terminal compact (14.5 cm lungime, 7.9 cm latime si 7 mm grosime) cu design luxuriant, care inspira incredere atunci cand il porti cu tine. Utilizez de aproximativ 2 saptamani telefonul P9, primit in teste prin programul Orange Smartphone Tester, telefon ce s-a bucurat de o enorma popularitate in randul colegilor si a prietenilor mei, care sareau pe telefon imediat ce il vedeau pe masa, doar, doar sa il butoneze putin. Aceste reactii ale lor, mi-au oferit clipe de amuzament combinate cu sentimente de mandrie ca detin fie si pentru o perioada scurta de timp, un asemenea smartphone. Senzatia de device premium atunci cand iei in mana, este data designul metalic si de atentia la detaliu a producatorului. De exemplu, butonul Home (Acasa), care este amplasat pe partea laterala dreapta cum privesti la ecran, ceva mai jos de tasta de volum, este inconfundabil si poate fi accesat cu usurinta fara teama de a apasa din greseala alt buton decat cel de Power, multumita designul striat al butonului. In cealalta parte laterala (stanga), se afla amplasat slotul hibrid in care pot fi introduse un microSD si un nano SIM. In partea de sus se afla numai microfonul pentru anularea zgomotului de fundal, in timp ce porturile UBS-C (noul standard), jack-ul audio de 3.5mm, microfonul pentru apelurile telefonice si difuzorul sunt amplasate in partea inferioara a telefonului.

Pe spate se afla senzor de amprente care functioneaza impecabil la fel ca cel de pe Nexus 6P, iar imediat mai sus, se afla camera duala si blitul in doua tonuri cu autofocus bazat pe tehnologia LASER, dar, despre camera Leica, vom detalia ceva mai tarziu in review.

Pe partea din fata avem stratul de sticla Gorilla Glass 4 curbata spre margini care protejeaza ecranul IPS-NEO LCD de 5.2″ in diagonala. Afisajul telefonului dispune de rezolutie Full HD comparativ cu trendul acestui an, an in care majoritatea varfurilor de gama dispun de rezolutie 2K. Insa acest lucru nu este o problema, deoarece, ochiul nostru oricum nu distinge un numar atat de mare de pixeli per inch (423 ppi). Culorile redate de acest panou IPS-NEO LCD sunt vibrante, contrastul de negru este bun, iar unghiurile de vizibilitate sunt peste medie, astfel ca nu te dezamageste la capitolul multimedia, de vizualizare de videoclipuri in format Full HD.

Hardware

Huawei a echipat varful sau de gama, P9, cu propriul chipset HiSilicon Kirin 955 si 3 sau 4GB memorie RAM + 32 sau 64GB memorie ROM (spatiu stocare), in functie de model. Noi am testat modelul cu 3GB RAM si 32GB spatiu intern. Pe langa procesorul octa-core Kirin 955, telefonul mai beneficiaza si de acceleratorul grafic mobil Mali-T880 MP4, configuratie care ii permite rularea fara niciun fel de probleme, a tuturor jocurilor existente in Google Play store.

In testele benchmark Huawei P9 a realizat un scor de 92.256 puncte in aplicatia AnTuTu, respectiv 1.698 puncte single-core si 6.400 puncte multi-core in aplicatia GeekBench 3. Desigur ca scorul nu este impresionant, daca il raportam la celalalte varfuri de gama de anul acesta, insa, experienta de utilizare a telefonului este ireprosabila. Nu sunt urme de lag la tranzitia dintre ferestre sau cand navigam prin meniul telefonului si nici in jocuri.

Huawei P9 beneficiaza de conectivitate Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC si USB-C.

La capitolul sunet P9 vine echipat cu un singur difuzor capabil sa ofere o experienta audio neasteptat de buna comparativ cu ceea ce ofera alte telefoane cu un singur difuzor. Sunetul redat de acesta se aude puternic si clar, contribuind astfel la o experienta multimedia deosebita in tandem cu ecranul 1080p din sticla 2.5D.

Software

Huawei P9 ruleaza din fabrica Android 6.0 Marshmallow, iar peste interfata stock a sistemului, Huawei vine cu propria interfata grafica customizata — Emotion v4.1 UI, care aduce o serie de elemente familiare platformei iOS, dar cu posibilitatea de customizare a fiecarui inch al ecranului (iconite, wallpaper, butoane software, teme, s.a.m.d). Cu toate ca telefonul este super incarcat cu aplicatii si jocuri (demo-uri de la Gameloft) inutile utilizatorului, experienta de utilizare a telefonului este buna, tranzitia dintre ferestre si trecerea dintr-o aplicatie intr-alta se efectueaza lin, fara urma de lag. Jocurile se comporta la fel de bine pe acest smartphone.

Camera

Camera foto este una din caracteristicile forte ale telefonului. De fapt, aproape intreaga campanie de promovare a telefonului se bazeaza pe sistemul camerei care, in tandem, pune la lucru doua lentile de 12MP fiecare: una RGB (color), cealalta monocrom (alb/negru). Acest lucru permite captarea luminii in conditii de luminozitate scazuta, astfel ca fotografiile ies mult mai clar, mai luminoase si mai detaliate. Experienta de utilizare a camerei duale a fost gandita, testata si realizata in colaborare cu brandul german Leica, care are in spate zeci de ani de experienta in fotografie. Leica si-a pus stampila pe acest sistem de camera duala, certificand astfel, in fata clientilor Huawei, fiabilitatea si performanta acesteia. Dupa o serie de teste efectuate cu camera foto principala a telefonului (rezultatele testelor le puteti vedea in galeria foto de mai jos), putem concluziona ca P9 dispune de una dintre cele mai bune camere foto existene, care echipeaza un smartphone in acest moment. Aplicatia camera ofera o sumedenie de setari pe care utilizatorul le va avea la dispozitie, inclusiv un mod Pro, ce le va permite celor cu experienta in segmentul foto, sa fotografieze RAW. Dupa 2 saptamani de teste, trebuie sa recunosc ca, am ramas placut impresionat de capabilitatile acestei camere cu doua lentile, care m-a facut sa uit efectiv de compactul meu FujiFilm FinePix. Tot mai jos gasiti si un video sample filmat cu aceeasi camera duala a telefonului P9.

Camera frontala dedicata selfie-urilor este dotata cu un senzor de 8MP (f/2.4) si poate reda video in format 1080p. Aceasta camera permite realizarea unor selfie-uri de grup, in care pot intra in cadru un numar mai mare de prieteni comparativ cu camerele standard, datorita unghiului larg de fotografiere.

Baterie

Bateria Li-Ion a telefonului P9 este incorporata in el, deci, nu este detasabila. Capacitatea ei de stocare a energiei este de 3.000 mAh, putand oferi astfel pana la o zi intreaga de utilizare intensa si pana la o zi si jumatate de utilizare normala. Huawei a ales sa livreze telefonul cu un incarcator al carui cablu are la un capat noul standard USB-C, iar la celalalt capat mufa USB 2.0, pentru a putea fi conectat la PC/laptop (transfer fisiere), fara a necesita un adaptor. Este stiut faptul ca, noul standard tip C, nu este compatibil cu porturile USB 2.0 si 3.0. Chiar daca acest cablu nu permite transferul de energie si de date la nivelul unui cablu cu ambele capete cu mufa USB-C, telefonul dispune de fast charging, astfel ca timpul de asteptare pentru o incarcare full (100%) este de sub o ora si jumatate, ceea ce nu e rau deloc.

Concluzie

Aspectul stilat si liniile elegante de design ale telefonului Huawei P9,cu siguranta, ca vor atrage privirile celor din jur de fiecare data cand va veti afisa cu el in public. Mai mult, telefonul poate complementa sau aduce un plus de clasa, lux tinutei voastre la o intalnire de business, ori la o masa de pranz, etc.

Plusuri:

estetica/design de lux

autonomia bateriei excelenta

camera duala super performanta

port USB-C si fast charging

pretul atractiv

senzor foarte rapid de amprente

Minusuri:

lipsa port infra rosu (telecomanda TV)

lipsa radio FM

poate lipsa rezolutiei Quad HD (producatorul si-a dorit o autonomie buna a bateriei in schimbul rezolutiei 2K)

Cu o baterie care te tine o zi intreaga fara a transpira la ideea ca ai putea ramane fara baterie pe timpul zilei, o camera duala care poate capta momente unice la o calitate deosebita, o experienta vizuala/audio in media varfurilor de gama actuale, un design cochet care te va surprinde foarte placut si un pret cu cel putin 150 de euro mai mic comparativ cu oferta concurentei, smartphone-ul Huawei P9 va fi o optiune demna de luat in seama anul acesta.

Huawei P9 se regaseste in oferta operatorilor telecom de la noi la abonament sau la liber, dar, il veti si in oferta magazinelor de retail la pretul de 2.500 lei. Alaturi de telefon veti primi si o garantie VIP, valabila timp de 3 ani de zile, la care se adauga si posibilitatea de schimbare gratuita a sticlei ecranului, daca aceasta crapa accidental in primele 3 luni de la achizitia smartphone-ului.