Huawei Watch Review – Accesoriul ce nu trebuie sa lipseasca din colectia gentleman-ului high-tech

Huawei Watch Review.

In 2016, nu esti considerat un gadgeteer adevarat daca din colectia ta lipseste poate cel mai la moda gadget in acest moment, adica, smartwatch-ul. Desi piata de smartwatch nu a explodat la fel cum s-a intamplat in cazul smartphone-ului in ultimii ani, totusi, avem de unde alege un model de smartwatch potrivit gustului fiecaruia.

Pana in prezent am testat patru, cinci smartwatch-uri, iar luna aceasta i-a venit randul modelului Huawei Watch cu sistemul Android Wear, asa ca va propun sa ramaneti alaturi de mine minutele urmatoare pentru a afla toate detaliile despre utilitatea unui astfel de ceas inteligent.

Design

Huawei a pregatit in cel mai mic detaliul tot ce inseamna design si estetica a ambalajului, astfel ca atunci cand il despachetezi te incearca o serie de sentimente de entuziasm si bucurie, combinate cu placerea de a despacheta un produs luxuriant. Cutia in care este livrat ceasul Huawei Watch tipa eleganta, ceva ce nu poti spune despre cutia in care este livrat Apple Watch sau Moto 360 de exemplu. Toata experienta premium de care ai parte la despachetare continua cu ceasul inteligent al carui design realizat din metal inoxidabil este fara indoiala cel mai frumos dintre toate smartwtach-urile existente pe piata in acest moment. Huawei Watch este comercializat in trei culori: pe negru, pe argintiu si auriu, si dispune de o sumedenie de curele si bratari de 18 mm dintre care puteti alege modelul sau modelele preferate.

Eu am testat modelul cu bratara realizata din acelasi otel inoxidabil ca si carcasa ceasului, bratara care ii creste greutatea, ajungand pana la 96 de grame. Insa puteti alege un model cu curea din piele (aproximativ 60 de grame cu tot cu ceas), daca incheietura mainii voastre este mai subtire. In acest caz chiar va incurajez sa mergeti intr-un magazin si sa il puneti pe mana inainte sa il cumparati. E posibil, ca pe unii dintre voi cu incheieturi ale mainii mai subtiri, sa va deranjeze greutatea si grosimea de 11.3 mm a ceasului.

Inainte de a trece la capitolul afisaj sa mai mentionam faptul ca Huawei Watch este rezistent la apa si praf, astfel ca puteti face dus sau baie cu el pe mana pana la o adancime de 1 metru si jumatate si in limita a 30 de minute, multumita certificarii sale IP67.

Huawei a dotat primul sau smartwatch cu un ecran AMOLED de 1.4″ perfect rotund (400 x 400 pixeli), ce reda foarte fidel culorile. In momentul de fata panourile AMOLED sunt considerate cele mai bune din industrie, astfel ca nu gresim daca afirmam ca Huawei Watch dispune de cel mai bun ecran pe segmentul de piata al smartwatch-urilor. Ecranul multi-tactil al ceasului este acoperit si protejat de un strat de safir, adica, cu un strat de sticla rezistent la zgarieturi.

Hardware

Echipat cu procesorul quad-core Qualcomm Snapdragon 400 tactat la frecventa de 1.2GHz si acceleratorul grafic mobil Adreno 305, ceasul mai beneficiaza de 4GB spatiu intern pentru stocare fisiere/aplicatii si 512MB de RAM. Aceasta configuratie ofera o experienta de utilizare decenta si fluenta.

Huawei Watch are in dotare in plus fata de alte smartwatch-uri concurente un difuzor si un microfon, astfel ca veti putea asculta muzica chiar de pe incheietura mainii prin aplicatia mp3 player disponibila sau veti putea realiza o conversatie telefonica direct de pe ceas, dar cu ajutorul telefonului, deoarece nu dispune de slot SIM. Din punct de vedere al conectivitatii Huawei Watch dispune de Bluetooth 4.1 si Wi-Fi 802.11 b/g.

Pe partea de senzori ceasul dispune de accelerometru, gyroscop, doi senzori pentru masurarea ritmului cardiac si barometru.

Bateria

Dotat cu o baterie Li-Ion de 300 mAh incorporata in ceas, aceasta ofera utilizatorului pana la o zi si jumatate, spre doua la o incarcare full. Probabil ca daca beneficia si de un senzor ambiental ca si Moto 360, autonomia de utilizare a ceasului s-ar fi extins si mai mult. Huawei Watch dispune de incarcare rapida, insa nu beneficiaza de incarcare wireless, deoarece producatorul a ales metoda clasica de reincarcare a bateriei, prin conectarea celor patru pini ai ceasului. Din pacate, incarcatorul nu este unul foarte bun, in sensul ca trebuie sa fii atent cum potrivesti ceasul pe acei pini conectori, altfel, te trezesti dupa o ora de asteptare ca, de fapt, nu a incarcat deloc bateria. Fiind la primul gadget de acest tip, presupunem ca odata cu urmatoarea generatie de smartwatch Huawei, producatorul va reusi sa introduca un incarcator mai precis si mai usor de utilizat.

Concluzie

Huawei Watch este cel mai bine realizat si mai frumos smartwatch pe care l-am testat pana in prezent! Acest lucru se datoreaza esteticii sale elegante si a faptului ca poate completa cu succes tinuta posesorului sau, multumita numarului foarte mare de fete de ceas preinstalate in memoria lui, pe diferite culori si modele (fete de ceas clasic, fete de ceas sport). In plus, ii puteti atasa orice curea sau bratara de 18 mm latime, adaptandu-se astfel perfect garderobei voastre in functie de sezon.

Pretul ar putea fi un inconvenient, dar, daca dispuneti de bugetul necesar pentru achizitionarea unui smartwatch de lux, atunci Huawei Watch este cea mai buna alegere din punctul meu de vedere.

Ceasul se regaseste in oferta magazinului de retail eMAG la un pret ce variaza intre 1.250 si 1.705 lei, in functie de culoarea si bratara sau cureau aleasa.