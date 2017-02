Desfacut in bucati, OnePlus 3 este exact ceea ce producatorul promite! (video)

OnePlus este relativ nou pe piata de smartphone, insa producatorul stie exact ceea ce oamenii vor de la un smartphone, astfel ca micuta companie chineza este in momentul de fata unul dintre cele mai de succes modele din zona producatorilor de astfel de gadgeturi, despre cum sa realizezi un smartphone.

OnePlus 3 este cel mai nou si mai recent lansat smartphone de catre aceasta companie, iar telefonul se bucura deja de un real succes in randul amatorilor de telefoane smart. Chiar daca in Romania telefonul nu este disponibil decat in stocuri foarte limitate si doar la anumiti retaileri, OnePlus 3 poate fi comandat direct de pe site-ul producatorului, insa timpul de asteptare este ceva mai lung.

Intre timp, pana va ajunge si la noi la redactie un astfel de model pentru review, cineva a desfacut in bucati un OnePlus 3, pentru a afla daca smartphone-ul ofera exact ceea ce producatorul promoveaza in mediul online, adica, un flagship killer cu 6GB memorie RAM, realizat din metal (o noutate pentru companie) si comercializat la un pret mult mai atractiv comparativ cu pretul unor modele ca flagshipul S7 de la Samsung, P9 celor de la Huawei sau G5 celor de la LG Electronics.

Urmariti dezmembrarea telefonului si aflati parerea unui expert in reparatia telefoanelor mobile.