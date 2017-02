Ghid de cumparare smartphone. Cinci lucruri de care sa tineti cont

Primim des pe adresa redactiei cereri de a va ajuta sa va decideti asupra unui smartphone pe care sa il cumparati. Astfel, am decis sa publicam un fel de ghid de cumparare smartphone sau mai bine spus cateva repere care sa va ajute sa faceti o alegere multumitoare in ceea ce priveste achizitia unui astfel de gadget.

Din punctul nostru de vedere sunt 5 lucruri de care trebuie neaparat sa tineti cont la achizitia unui smartphone, pentru a fi multumiti de investitia pe care o veti face.

1. In ziua de azi, pana si telefoanele mai accesibile ca pret vin dotate cu carcasa metalica (aluminiu sau aliaj de aluminiu cu magneziu). Va sugeram ca telefonul pe care va doriti sa il cumparati sa aibe o astfel de carcasa, deoarece ii ofera un aspect ceva mai premium, mai stilat telefonului. De asemenea protectia la socuri este mai mare comparativ cu materialul plastic de exemplu.

2. In general telefoanele cu display AMOLED costa ceva mai mult, dar, daca bugetul pe care il aveti la dispozitie va permite, sugeram achizitia unui smartphone echipat cu un astfel de panou AMOLED, deoarece sunt considerate cele mai bune de pe piata in acest moment. Nu degeaba au fost adoptate de marii producatori de smartphone-uri. De asemenea, sa tineti cont de ce fel de sticla acopera si protejeaza display-ul. In general telefoanele care dispun de noua generatie de sticla Gorilla Glass au o calitate superioara.

3. Un alt reper bun este cel al procesorului. Cautati pe cat posibil sa alegeti un smartphone care dispune de un procesor produs de Qualcomm sub seria Snapdragon. In momentul de fata Qualcomm este considerat cel mai bun producator de chipset-uri mobile.

4. Capacitatea de stocare de energie a baterie este si ea un criteriu destul de important, cu cat dispune de o capacitate mai mare, cu atat poate oferi o autonomie mai mare de utilizare a telefonului. Desigur ca se poate discuta pe marginea acestui aspect, dar in general aceasta este regula. Pentru o baterie decenta aveti nevoie de un smartphone echipat cu o baterie a carui capacitate sa fie de minim 2.800 mAh. Noi va sugeram un telefon cu o baterie de 3.000 mAh, pentru rezultate bune.

5. Alaturi de baterie, un alt reper important in performanta smartphone-ului o reprezinta si software-ul sau sistemul de operare mobil care, cu cat e o versiune mai noua, cu atat mai bine, deoarece dispune de o optimizare mult mai eficienta, atat in ceea ce priveste consumul de energie in timp ce efectueaza sarcini pe care i le dai telefonului sa le execute, cat si din punct de vedere al optimizarii hardware pentru un multi-tasking fluent, fara lag.

Cam aici se incheie ghidul nostru de cumparare al unui smartphone, cele 5 sfaturi de care trebuie sa tineti cont pentru a va asigura cat de cat ca achizitia pe care o faceti este una buna, spre foarte buna. Desigur ca cel mai important aspect ramane intotdeauna bugetul pe care fiecare dintre noi il vom avea la dispozitie.

Credeti ca ar mai trebui adaugat un alt criteriu? Asteptam cu interes sugestiile si parerile voastre in acest sens.