Cum ar putea arata telefoanele iPhone 7 si 7 Pro la lansarea din toamna

Recent, au aparut o serie de fotografii, in care apare jumatate din carcasa (spatele) telefoanelor Apple iPhone 7 si iPhone 7 Pro. Noile modele, se presupune, ca vor fi echipate cu o camera foto care, din pacate, va fi mult mai protuberanta, mai iesita din carcasa cu cativa milimetri buni.

Daca pana in prezent telefoanele iPhone erau apreciate pentru faptul ca modulul camerei foto nu era iesit prea mult in exteriorul carcasei, spre deosebire de alte telefoane concurente (i.e. Galaxy S6), iata cum ar putea arata telefoanele iPhone 7 si 7 Pro, atunci cand ele vor fi dezvaluite undeva in luna septembrie a acestui an.

Mai mult, pe varianta Pro a urmatoarei generatii de iPhone, nu vor mai putea fi utilizate castile standard de 3.5mm, decat cu ajutorul unui adaptor pentru portul lightning connector, ci, numai casti wireless, deoarece nu vom mai putea conecta castile printr-un jack audio de 3,5mm.

Un alt aspect ar fi cel al difuzoarelor, care de data aceasta ar putea fi doua la numar si stereo, asta daca nu cumva cel de-al doilea grilaj ce se vede intr-una din fotografii este doar de decor.

Cum apreciati acest design al telefoanelor iPhone 7, asta daca aceste fotografii se dovedesc a fi reale, bineinteles?

sursa