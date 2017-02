ZTE Axon 7, un varf de gama interesant ca functii si aspect, in 2016

Cu toate ca, compania ZTE este prezenta pe piata romaneasca de ani buni de zile, telefoanele sale sunt considerate exotice, datorita faptului ca ele nu se prea gasesc in ofertele magazinelor si operatorilor telecom de la noi.

ZTE Axon 7 este varful de gama lansat de producatorul chinez undeva in luna mai a acestui an, iar telefonul urmeaza sa ajunga si pe piata din Europa, incepand cu data de 30 iulie, conform unei listari Amazon. Telefon este extrem de interesant, deoarece beneficiaza de o constructie placuta ochiului, dupa cum puteti observa din imaginea de sus si de asemenea dispune de caracteristici de top, cum ar fi:

CPU: Qualcomm Snapdragon 820

RAM: 4GB

ROM: 64GB

SISTEM: Android 6.0 (Marshmallow)

CAMERE: 20MP si 8MP

BATERIE: 3.250 mAh

In plus, telefon este echipat cu senzor pentru amprente, dispune de NFC, de doua difuzoare stereo amplasate frontal si de un design metalic al carcasei care ii da un anumit plus de eleganta acestui smartphone.

ZTE Axon 7 va costa 450 de Euro, conform website-ului Amazon Germania, si va fi disponibil clientilor de pe continent incepand cu data de 30 iulie 2016.