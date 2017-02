Fond de 10 miliarde de dolari pentru hTC si realitatea virtuala

Sub o forma sau alta, se vorbeste de mai bine de 70 ani de zile despre realitatea virtuala, insa, abia in ultimii doi ani de zile acest segment de piata pare a fi unul interesant odata cu intrarea unor jucatori importanti precum hTC, Facebook, Samsung, etc, si disponibilitatea tehnologiei suficient de avansate care sa permita randarea acestui tip de continut la o rezolutie optima si cu o putere de procesare relevanta.

Astfel, sau format tot felul de grupuri si aliante care investesc in acest segment al realitatii virtuale, precum cel anuntat de HTC Corporation saptamana aceasta in cadrul Mobile World Congress Shanghai (“MWC Shanghai”): Alianta Virtual Reality Venture Capital (“VRVCA”), un consortiu format din principalele 28 de firme de capital de risc din lume care investesc in industria VR. Membrii VRVCA contribuie insumat cu peste 10 miliarde de dolari capital investibil, menit sa sprijine adevarata inovatie si sa accelereze dezvoltarea industriei VR la nivel global.

“Suntem extrem de încântați că am adus împreună atât de mulți investitori de top ai lumii pentru a forma acest consorțiu VR global,” a declarat Mr. Alvin W. Graylin, președinte VR regional pentru China, din cadrul HTC. “Este pentru prima dată când firme de capital de risc atât de renumite își unesc forțele la o asemenea scară pentru a stimula viitorul unei noi industrii, în loc să concureze pentru a găsi cele mai bune tranzacții pentru ele însele. Potențialul de dislocare al realității virtuale în lume este greu de ignorat; VRVCA însăși este o formă de inovație în industria financiară menită să ia măsuri cu privire la acest impact.”

Xi Cao, director general al Sequoia Capital a precizat: “De multă vreme suntem foarte interesați de industria VR. Este o plăcere să ne alăturăm VRVCA și considerăm că acest lucru ne va oferi un acces unic la ecosistemul VR, unde vom găsi cele mai bune oportunități de investiții.” Sequoia Capital s-a numărat printre primii investitori în companii precum Apple, Google și Alibaba.

De la începuturile sale din 1977, Matrix Partners a făcut sute de investiții și a jucat un rol activ în dezvoltarea multor afaceri de succes, dintre care peste 50 au devenit IPO-uri.

Zhuyan Li de la Matrix Partners a declarat: “În loc să ne axăm pe hardware VR, credem că startup-urile chineze pot găsi mai multe oportunități în domeniul conținutului creativ, aplicațiilor verticale și divertismentului, ceea ce se potrivește perfect cu obiectul investiției noastre. Suntem nerăbdători să lucrăm cu VRVCA și să descoperim startup-uri promițătoare care să contureze viitorul industriei.”

În calitate de pionier și lider de piață în industria VR, HTC a condus proactiv dezvoltarea unui ecosistem VR sănătos, în scopul unei dezvoltări susținute, pe termen lung, a industriei în ansamblu. Alianța Asia Pacific Virtual Reality (“APVRA”) anunțată la sfârșitul lui aprilie, condusă de HTC și incluzând jucători de top ai industriei VR, a fost formată special în acest scop. VRVCA încheie acum circuitul, asigurându-se că cele mai inovatoare companii tinere din industrie au o șansă să fie descoperite și sprijinite. VRVCA și HTC vor identifica cele mai promițătoare startup-uri VR, vor aduce capitalul necesar pentru ca fondatorii acestora să-și îndeplinească visele, și, cel mai important, îi vor ajuta cu o comercializare reală, ducând-i rapid pe drumul către profitabilitate.

Pe lângă investițiile în startup-uri cu dezvoltare rapidă prin intermediul VRVCA, programul HTC Vive X Global VR Accelerator, lansat în aprilie (și fondul asociat de 100 de milioane de dolari), va anunța primul său lot de adepți în luna iulie. Reacția la acest program a fost copleșitoare, cu aproape 1.200 de cereri primite din peste 30 de țări din întreaga lume, aproximativ jumătate venind din China. Cererile primite variază de la hardware la software, de la conținut la tehnologii. Solicitanții acceptați vor primi patru luni de instruire intensivă și suport în locațiile din Beijing, Taipei ori San Francisco, și se estimează că vor furniza produse utilizabile la absolvirea din luna octombrie. Cererile pentru cel de-al doilea lot Vive X vor fi acceptate începând cu luna noiembrie, iar programul va începe în ianuarie 2017.

Beneficiind de investiții prin Vive X și VRVCA, Startup-urile au acces la platforma unică go-to-market-Vive Port, magazinul de aplicații VR al HTC. Vive Port este disponibilă pentru utilizatorii chinezi de două luni și a lansat cu succes aproximativ 100 de titluri VR. Din această vară, Vive Port va fi pregătită să se extindă către alte țări și va începe să includă și cel mai bun conținut mobil VR din lume.