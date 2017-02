UA Healthbox, solutia de fitness propusa de hTC si UnderArmour europenilor

Primul portofoliu de produse de fitness conectate (Connected Fitness) al brandului Under Armour, menit să sprijine atleții, a fost lansat și în Europa. Seria de dispozitive de ultimă generație include UA HealthBox, primul sistem Connected Fitness din lume, proiectat împreună cu HTC și este disponibil de ieri pentru comandă în premieră în Europa pe UA.com, HTC.com și la anumiți distribuitori.

Sistemul inovator oferă consumatorilor o abordare adecvată pentru monitorizarea corectă a sănătății și evoluției lor în activitățile de fitness.

Seria Connected Fitness de la Under Armour este completată acum și de căștile audio UA Wireless Headphones (în parteneriat cu JBL) și de UA SpeedForm Gemini 2 Record Equipped, primii pantofi sport de alergare inteligenți ai brandului, lansați în primăvară. Aceste dispozitive sunt dezvoltate de UA Record, platforma pentru sănătate și fitness a brandului.

“UA HealthBox este un pachet revoluționar de produse, primul din lume în segmentul sistemelor de fitness conectate. Ne străduim în continuare să susținem atleții, iar UA HealthBox este o tehnologie nouă care va sprijini atleții de toate nivelurile în antrenamentele permanente pe care le fac”, a declarat Chris Bate, director general pe Europa al Under Armour. “Suntem extrem de încântați să aducem UA HealthBox în Europa și să oferim atleților posibilitatea de a-și duce sănătatea și activitățile de fitness la nivelul următor. Această abordare holistică va furniza consumatorilor noștri un mod integrat și precis de a-și măsura progresul, prin intermediul informațiilor esențiale oferite de UAHealthBox –somn, fitness, activitate și nutriție” a afirmat Jason LaRose, SVP, Digital Revenue, Under Armour. “În urma reacțiilor pozitive din SUA și Canada referitoare la UA HealthBox, suntem încântați să aducem acum în Regatul Unit primul sistem complet de fitness conectat dinlume,” a declarat Wolfgang Muller, director executiv Connected Products HTC. Acesta a a mai spus că “Sistemul conține tot ce îi trebuie unui consumator pentru a-și gestiona mai bine sănătatea și activitățile de fitness. Fie că este vorba de atleți de performanță sau pur și simplu de utilizatori hotărâți să-și îmbunătățească sănătatea, UA HealthBox este singurul sistem care oferă o imagine completă de ansamblu, oferind informațiile și motivația necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.”

Portofoliul de produse conectate Under Armour include:

UA HealthBox: Primul sistem de fitness conectat din lume proiectat de HTC, realizat de atleți pentru atleți. Sistemul complet include UA Band, UA Scale și UA Heart Rate.

Primul sistem de fitness conectat din lume proiectat de HTC, realizat de atleți pentru atleți. Sistemul complet include UA Band, UA Scale și UA Heart Rate. UA Band: O brățară sportivă atractivă, dotată cu tehnologii avansate, într-un design unic și flexibil. UA Band monitorizează automat pașii, distanța, frecvența cardiacă în repaus și somnul.

O brățară sportivă atractivă, dotată cu tehnologii avansate, într-un design unic și flexibil. UA Band monitorizează automat pașii, distanța, frecvența cardiacă în repaus și somnul. UA Heart Rate: Un sistem compact de monitorizare a frecvenței cardiace, cu o tehnologie inovatoare de prindere rapidă pentru un plus de confort în timpul exercițiilor.

Un sistem compact de monitorizare a frecvenței cardiace, cu o tehnologie inovatoare de prindere rapidă pentru un plus de confort în timpul exercițiilor. UA Scale: Un cântar cu conectare Bluetooth și Wi-Fi și design circular, care măsoară greutatea și grăsimea corporală, și recunoaște până la opt utilizatori.

Un cântar cu conectare Bluetooth și Wi-Fi și design circular, care măsoară greutatea și grăsimea corporală, și recunoaște până la opt utilizatori. UA SpeedForm Gemini 2 Record Equipped: Primii pantofi sport inteligenți ai Under Armour monitorizează și înregistrează date precum ora și data, durata, distanța și pașii. Pantofii de ultimă generație oferă o experiență de alergare fără constrângeri, permițându-le atleților să alerge fără nici un alt dispozitiv.

Primii pantofi sport inteligenți ai Under Armour monitorizează și înregistrează date precum ora și data, durata, distanța și pașii. Pantofii de ultimă generație oferă o experiență de alergare fără constrângeri, permițându-le atleților să alerge fără nici un alt dispozitiv. UA Headphones Wireless: Căștile audio UA Headphones Wireless sunt proiectate de JBL, construite pentru durabilitate și în mod sigur nu cad niciodată.

UA Record dezvoltă în mod exclusiv experiența UA HealthBox și va servi ca punct central pentru datele de performanță și fitness ale Under Armour. Totodată, UA Record oferă acum o abordare holistică asupra sănătății, axându-se pe patru sectoare ‒ SOMN, FITNESS, ACTIVITATE și NUTRIȚIE – printr-un singur panou de comandă intuitiv. Această vizualizare instantanee a progresului zilnic se mulează pe obiectivele individuale ale fiecăruia, și oferă perspective pe baza performanțelor – inclusiv noul parametru, “Cum te simți?”. Aplicația UA Record poate fi descărcată de pe App Store sau Google Play store.

Under Armour continuă și parteneriatul strategic cu două branduri globale de top: HTC și HARMAN International Industries Incorporated (NYSE:HAR). În calitate de pionier în tehnologie mobilă, producție și design, HTC a colaborat cu Under Armour la realizarea UA HealthBox, pentru a crea și implementa un sistem complet integrat care să revoluționeze segmentul de sănătate și fitness. HARMAN, principala companie din segmentul tehnologiilor conectate pentru piețele auto, de consum și enterprise, a încheiat un parteneriat cu Under Armour pentru a furniza căști audio sportive de cea mai înaltă calitate pentru atleții care doresc ce e mai bun ca ergonomie și sunet.

UA HealthBox și UA Band vor fi disponibile pentru cumpărătorii din Europa/Regatul Unit pe HTC.com, începând cu 30 iunie 2016. UA HealthBox (conținând UA Band, UA Scale și UA Heart Rate) va costa 449 euro respectiv 349 lire sterline, în timp ce UA Band va costa 199 euro.