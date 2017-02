Misfit Bolt – alege culorile in ton cu starea ta emotionala

Pablo Picasso aprecia “Colors, like features, follow the changes of the emotions.” Folosim culorile pentru atat de multe lucruri si in atat de multe scopuri, incat am putea umple pagini intregi cu descrieri.

Legatura insa cu lumea lucrurilor interconectate o reprezinta un produs al companiei Misfit, unul din cei mai cunoscuti producatori de gadgeturi din zona “wearable”, cum ar fi ceasuri inteligente (smartwatches), bratari pentru monitorizarea activitatilor in fitness, precum si a somnului si alte accesorii pentru aceste categorii.

Bolt, un bec a carui luminozitate poate fi reglata, ce se conecteaza la un socket standard E26/ E27, este idea celor de la Misfit propusa ca si solutie inteligenta de iluminat pentru acasa. Acesta foloseste tehnologia LED, poate reda milioane de combinatii si nuante de culori si asigura o dispersie uniforma a luminii. Produsul poate fi folosit doar in interior, nu si in incaperi cu umiditate crescuta, cum ar fi baia.

Dupa cum era si de asteptat de la un producator de renume, Misfit Bold poate fi controlat wireless printr-o aplicatie mobila dedicata, Misfit Home; in plus conexiunea este directa, nefiind necesar un alt hub ca si suport. De asemenea poate fi controlat cu ajutorul dispozitivelor Misfit fitness (smart button-enabled).

Aplicatia mobile include o galerie de peisaje personalizate pre-programate, peisaje dinamice, simulari (rasarit de Soare), precum si capabilitati de programare si sincronizare a luminii pe muzica, un suport suficient pentru a gasi combinatia potrivita fiecarei activitati sau stari de moment :)

Schiller și Goethe au creat in 1798-1799 “Rozeta temperamentelor”, o diagrama cu 12 culori, reprezentand ocupatiile umane si trasaturile lor de caracter.

Combinatia potrivita starii emotionale proprii poate fi descoperita doar testand Misfit Bolt, iar pentru cei interesati, iata si grupele celor patru temperamente:

1. coleric (rosu/ portocaliu/ galben)

2. sangvinic (galben/ verde/ cyan)

3. flegmatic (cyan/ albastru/ violet)

4. melancolic (violet/ magenta/ rosu)

Mai jos, prezentarea prin exemple a celor de la Misfit, pe canalul oficial YouTube: